L’Ukraine et la Russie à quelques heures d’une rencontre au sommet en Turquie

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé mercredi soir en Turquie, où il doit retrouver le lendemain son homologue ukrainien Dmytro Kuleba.

Les deux hommes seront reçus par le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, à Antalya, une ville balnéaire, au lendemain, selon les autorités ukrainiennes, de frappes aériennes russes sur un hôpital pédiatrique de la ville portuaire de Marioupol, dans l'est de l'Ukraine.

Des rondes de discussions au Bélarus ont finalement permis l'établissement de certains couloirs humanitaires, mais il s'agira de la première rencontre diplomatique à ce niveau depuis l'offensive russe.

C'est aussi la première sortie de M. Lavrov hors de Russie, de plus en plus isolée par les sanctions occidentales qui la visent, depuis le début de la guerre.

L'ambiance risque d'être tendue, le ministre ukrainien ayant qualifié récemment sur CNN son homologue russe de Ribbentrop contemporain , du nom du ministre des Affaires étrangères de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a multiplié les efforts de médiation depuis le début de la crise, a fait valoir mercredi que la Turquie peut parler à la fois à l'Ukraine et à la Russie . Nous travaillons à éviter que la crise se transforme en tragédie , a-t-il insisté, même si ce stade semble depuis longtemps dépassé.

Les pourparlers d'Antalya surviennent alors que Moscou a fait état mercredi de progrès dans ses discussions avec l'Ukraine à la frontière du Belarus, selon la porte-parole de la diplomatie russe.

Des attentes limitées

Mercredi, M. Kouleba a assuré dans une vidéo sur Facebook qu'il ferait tout pour que les pourparlers [soient] le plus efficaces possible tout en confiant avoir des attentes limitées .

Je n'ai pas grand espoir, mais nous ferons tout pour en retirer le maximum , a-t-il dit, affirmant que tout dépendra des instructions que Lavrov aura reçues avant ces discussions .

Ankara s'en tient depuis le début à un délicat exercice d'équilibre et maintient les canaux de discussion ouverts.

La Turquie, membre de l'OTAN, est un allié de l'Ukraine à qui elle fournit des drones de combat, et le président Erdogan a dénoncé une invasion inacceptable de l'Ukraine par la Russie.

Veillant à maintenir ses relations avec la Russie, dont dépend étroitement son tourisme et ses approvisionnements en blé et en énergie, la Turquie ne s'est cependant pas jointe aux sanctions occidentales et a maintenu son espace aérien et les voies maritimes ouverts à la Russie.

M. Erdogan s'était déjà entretenu dimanche au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine pour réclamer un cessez-le-feu.

D'autres dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron et le premier ministre israélien Naftali Bennett, se sont impliqués personnellement dans le dossier, sans résultat.

Les experts ne prévoient d'ailleurs pas la conclusion d'une entente, alors que la population ukrainienne vit une profonde crise humanitaire.

Selon les derniers chiffres des Nations unies, de 2,1 à 2,2 millions de personnes ont fui le pays depuis le début de la guerre.