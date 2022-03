Le crabe des neiges du sud du golfe se porte mieux que jamais

À quelques semaines de l’ouverture de la pêche au crabe des neiges, Pêches et Océans confirme que la ressource est abondante et que les indicateurs de recrutement laissent présager encore de bonnes années.

Le ministère évalue la biomasse commerciale à 80 950 tonnes métriques pour l’ensemble du sud du golfe où se situe la zone 12, soit la principale zone de pêche du Saint-Laurent.

Les indices de biomasse sont solides, les indices de recrutement sont forts, les indices de productivité en termes de nombre de femelles [qui ne sont pas pêchées] sont aussi positifs , rapporte Amélie Rondeau, gestionnaire de la division des sciences halieutiques et écosystémiques à Pêches et Océans.

Tous les indicateurs sont donc au beau fixe dans le secteur qui compte aussi les petites zones de pêche 12e, 12f et 19.

L'avenir semble aussi prometteur. Cette année, relève Amélie Rondeau, on a vu un très fort pic d’abondance de petits crabes, des crabes d’environ 40 mm de largeur de carapace qui pourraient joindre la biomasse commerciale dans environ six ans. On a vraiment eu un indice d'abondance très fort. Il pourrait y avoir une autre pulsation de recrutement dans les prochaines années.

Les flottilles du Québec, du Nouveau-Brunswick, de L’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse qui fréquentent les quatre zones de pêche se partageront, selon l’approche de précaution, 40,96 % de la biomasse commerciale estimée, soit 33 163 t.

Il s’agit d’une importante augmentation si on compare à 2021.

L’an dernier, le total alloué des captures avait été abaissé à 24 261,44 t. pour les quatre zones, dont un peu plus de 20 000 t. dans la zone 12.

Le ministère souhaitait s’assurer de la robustesse de son modèle d’évaluation de la biomasse, rapporte Amélie Rondeau. Le ministère craignait que ses techniques, notamment lors des manœuvres de chalutage, ne conduisent à une surestimation des stocks.

Les correctifs ont été apportés et les allocations sont revenues cette année à des niveaux comparables et même supérieurs à ceux de 2020.

Pour les pêcheurs, qui ont assisté à la présentation de Pêches et Océans, en janvier dernier, il s’agit d’une excellente nouvelle.

En 2021, les prix au débarquement ont atteint des niveaux records. 2022 s’annonce aussi comme une excellente année sur le plan commercial puisque le crabe en provenance de l’Alaska est, au contraire de celui du golfe, est de plus en plus rare.

Enfin, bien que les crabiers gaspésiens souhaiteraient que la saison soit lancée plus tôt avant l’arrivée des baleines noires, ils devront, comme par les années passées, attendre que les quais du Nouveau-Brunswick soient aussi libres de glace.

Les crabiers qui généralement partent vers la fin avril sont partis, l'an dernier, un mois avant la date habituelle. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’an dernier, l’hiver plutôt doux avait permis aux crabiers de la zone 12 de sortir le 3 avril. C’était la première fois qu’ils partaient en mer si tôt.

La banquise étant bien présente cette année dans le golfe, l’impatience du départ pourrait bien en gagner quelques-uns.