La FCC enjoint le gouvernement Ford à baisser la taxe provinciale sur l’essence

La FCC FCC demande au premier ministre ontarien de suivre sa promesse de baisser cette dernière de 5,7 cents au litre avant le 31 mars.

Je suis ici pour vous dire que le premier ministre Doug Ford vous doit une réduction de la taxe , a affirmé Jay Goldberg, directeur de la Fédération canadienne des contribuables FCC pour l'Ontario.

Le prix de l’essence à la pompe a atteint 1,87 le litre dans la province, a-t-il rappelé. La réalité c’est que les taxes représentent 55 cents de ce prix en incluant la taxe carbone et les taxes sur la vente, a-t-il ajouté.

Selon lui, la baisse de la taxe provinciale pourrait représenter jusqu’à 400 dollars d’économies par an pour les familles ontariennes.

Nous appelons le premier ministre de l’Ontario Doug Ford à tenir sa promesse et baisser la taxe provinciale sur l’essence. En Alberta le premier ministre Jason Kenney a baissé la taxe de 13 cents le litre, ce qui représente plus de deux fois ce que Doug Ford avait promis de faire , a-t-il énoncé.

Actuellement, la taxe provinciale est de 14,7 cents le litre pour l’essence. Doug Ford avait promis, lors de sa campagne électorale en 2018, de baisser la taxe sur l'essence de 10 cents le litre. Jusqu’à présent, cette dernière a baissé de 4,3 cents.

Jean-Thomas Bernard, professeur auxiliaire au Département des sciences économiques à l’Université d’Ottawa, estime qu’il est très difficile de savoir si l’envolée des prix va poursuivre son cours.

Au tout début de l’invasion en Ukraine, le prix du baril était à 75 dollars, un prix qui a atteint 127 dollars mardi, rappelle-t-il. Où est-ce qu’on va aller à partir d’aujourd’hui? Ça dépend de ce qu’il va se passer en Ukraine, explique-t-il .

Jean-Thomas Bernard, professeur au département de Sciences économiques à l'Université d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

S’il les consommateurs canadiens pâtissent de cette augmentation, et particulièrement les ménages à faibles revenus, cette croissance des prix reste une bonne nouvelle pour l’économie canadienne, explique M. Bernard. On produit environ cinq millions de barils par jour et on en consomme à peu près deux millions. On exporte donc trois millions, et à 100 dollars et plus [le baril], c’est quand même 300 millions qui entrent quotidiennement au Canada , assure-t-il.

Au sujet de la suspension de la taxe provinciale albertaine annoncée lundi par le premier ministre Jason Kenney, M. Bernard considère que cette initiative ne sera pas efficace.

L’augmentation du prix du brut est due à une anticipation d’une baisse de production, explique le professeur. Dans ce contexte, il faudrait, selon lui, encourager une baisse de la consommation.

« La façon de faire reculer les consommateurs c’est par des hausses de prix. Or ce que Jason Kenney a fait, c'est qu’il a maquillé ce message-là [...] L’ajustement en Alberta sera plus faible que celui qui est requis pour rétablir l’équilibre. Et [la baisse de la taxe provinciale albertaine] est une très mauvaise action sur le plan économique. » — Une citation de Jean-Thomas Bernard, professeur à l’Université d’Ottawa

Au sujet de l’engagement formulé par Doug Ford en 2018 de baisser la taxe provinciale, M. Bernard estime qu’il s’agit d’une promesse très mal avisée . Si tous les gouvernements à travers le monde baissaient les taxes associées à l’augmentation des prix du pétrole, ça ne générerait aucun effet. Il n’y aurait pas plus de pétrole (...), mais les producteurs augmenteraient les prix du même montant pour faire réduire la demande , ajoute-t-il.

Le porte-parole du ministère de l’Énergie, Palmer Lockridge, a réagi en rappelant que le premier ministre et le ministre de l'Énergie Todd Smith ont clairement indiqué que le gouvernement fédéral doit retarder l'augmentation prévue de la taxe sur le carbone le 1er avril 2022 à 11 cents le litre (contre 8,8 cents actuellement).

Il rappelle également que le gouvernement Ford a supprimé des péages sur les autoroutes 412 et 418 et annulé les frais de vignette d'immatriculation.