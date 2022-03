Les règles entourant l’accueil de réfugiés dans l’Est-du-Québec demeurent floues

Dans l’Est-du-Québec, plusieurs personnes se portent volontaires pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Par contre, le flou demeure quant aux instructions du gouvernement fédéral pour accueillir ces familles qui fuient leur pays à cause de la guerre.

Les citoyens qui pourraient accueillir des réfugiés peinent à trouver réponses d'Ottawa, notamment sur les délais, les engagements et la durée d'hébergement, advenant le cas où ils pourraient accueillir des Ukrainiens chez eux.

La députée d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, affirme que le gouvernement fédéral a dit assez rapidement qu'il était prêt à faire les efforts nécessaires pour accueillir des réfugiés et que les partis d'opposition soutiennent ces actions.

Elle ajoute par contre que ce sont les dédales administratifs et la mise en place de cette annonce par [le gouvernement] qui semblent difficiles. C'est là où l'on peut, justement, critiquer le gouvernement ou lui demander de faire plus rapidement , poursuit-elle.

« Quand, dans les journaux des familles ukrainiennes qui disent que c'est plus facile de quitter l'Ukraine que d'entrer au Canada, on voit à quel point la situation est déplorable. » — Une citation de Kristina Michaud, députée d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

La députée soutient qu'elle ignore où en est le gouvernement dans la mise en place des mesures d'accueil des réfugiés ukrainiens.

En début de semaine, le gouvernement du Québec affirmait qu’il n’y aurait pas de limite au nombre de réfugiés ukrainiens que le Québec pourrait accueillir.

Au moment d'écrire ces lignes, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'avait pas répondu à nos demandes d'entrevues.

Des citoyens prêts à aider

Maxime Michaud fait partie de ceux qui ont levé la main pour accueillir des réfugiés à Rimouski.

C’est ben beau qu’on veuille héberger quelqu’un chez soi. Moi-même, j’ai fait une demande pour accueillir des réfugiés à la maison, mais il y a tout le côté bureaucratie [auquel] il faut faire attention dans tout ça , déplore M. Michaud.

Il a lancé une version Est-du-Québec d’un groupe Facebook appelé Aide aux réfugiés ukrainiens .

Si jamais vous êtes intéressés par ce mouvement qui prend de l’ampleur de jour en jour, d’heure en heure, allez voir les organismes communautaires, offrez votre aide, soyez bénévoles , dit-il.

Claudie Tessier-Bolduc, qui habite près de Mont-Joli, s'est aussi manifestée pour accueillir des Ukrainiens.

On a une chambre et on pourrait accueillir jusqu’à deux Ukrainiens, par exemple, deux adultes avec un enfant , ajoute-t-elle.

