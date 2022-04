Il y a 25 ans s’abattait le blizzard du siècle au Manitoba

Du 4 au 7 avril 1997, une monstrueuse tempête de trois jours s’est abattue sur le sud du Manitoba. Elle changera le cour des choses et engendrera l'inondation du siècle.

En 24 heures, la tempête a laissé près de 50 centimètres de neige sur la vallée de la rivière Rouge, de Wahpeton, au sud de Fargo dans le Dakota du Nord, jusqu'à Winnipeg et les communautés environnantes.

Lors de cette tempête causée par une dépression du Colorado, des vents de 60 km/h avec des pointes à 85 km/h ont rendu la visibilité nulle pendant des heures.

Des communautés paralysées

Toutes les autoroutes et les écoles dans la partie sud de la province ont été fermées. De nombreux conducteurs ont abandonné leurs véhicules, ensevelis sous la neige le long des routes. Pendant une journée, aucun avion n'a quitté l'aéroport de Winnipeg, ce qui a laissé au sol des centaines de passagers.

Gisèle Barnabé confie ses souvenirs de l'inondation de 1997. Photo : Radio-Canada

Cette semaine-là, Gisèle Barnabé participait à un tournoi de curling à la patinoire de Sainte-Agathe, avec ses trois enfants et son mari. Devant l'imminence de la tempête, elle a décidé de rentrer chez elle, à la ferme. Sa fourgonnette est restée coincée.

La neige était dense et mouillée. Je suis restée seule à la maison avec la petite. Mon mari est revenu plus tard , explique-t-elle.

De nouvelles prévisions après la tempête

D'autres éléments ont agravé la situation, comme une forte précipitation au cours de l’automne précédent et un hiver exceptionnellement long et froid, ponctué de quatre tempêtes de neige extrêmes. L’hiver avait aussi commencé très tôt en 1996, ce qui a contribué aux conditions entraînant l'inondation du siècle.

Une vue aérienne de la communauté de sainte-Agathe lors de l'inondation du siècle. Photo : Province du Manitoba

La province a dû calculer l'effet du dernier blizzard sur les inondations et revoir à la hausse ses prévisions des crues printanières. En 1997, la tempête a été suivie de 10 jours de froid intense. Les niveaux des eaux après la fonte du printemps ont doublé et fait augmenter celui de la rivière Rouge.

« La situation était terrible, en 1997. Quand on compare [des prévisions] à cette année-là, les gens deviennent inquiets. » — Une citation de Natalie Hasell, métérologue, Environnement Canada

D'importantes précipitations de neige sont tombées durant l'hiver 2021-2022 au Manitoba. Photo : Geneviève Murchison

Et comparé à l’hiver 2022?

Selon les données d’Environnement Canada, il est tombé 143,3 cm de neige entre novembre 1996 et février 1997, comparativement à 156,6 cm pour la même période en 2022, qui en a donc reçu presque 13 cm de plus. Néanmoins, cette année, la province a plusieurs fois revu à la baisse ses prévisions d'inondation grâce à la fonte lente et régulière du manteau neigeux au cours des dernières semaines.

Il existe peu d'informations sur les outils disponibles en 1997 et, depuis, la modélisation s’est beaucoup améliorée. Les inondations sont souvent comparées aux précédentes. Celles de 1996 et de 2010 en ont fait des années de référence.

Chose certaine, il y a 25 ans, les Manitobains occupés à pelleter cette neige d'avril ignoraient ce qui les attendait : dans quelques semaines, ils auraient encore à manipuler des pelles, cette fois pour remplir des sacs de sable.