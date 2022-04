Qui suis-je?

Je suis né à Drummondville. J’y ai vécu de 1953 à 1973. Jeune, les aventures de Tintin, d'IXE-13 et de Bob Morane ont animé mon imaginaire. Plus tard, ce sont Madame Bovary, Hadrien et Germaine Lauzon qui y ont apporté les saveurs et les couleurs. Diplômé en système d’information, j’ai travaillé en développement international (coopératives financières), en particulier au Vietnam, au Pérou et au Rwanda. À la retraite depuis cinq ans, je lis et parfois j’écris. Maintenant, c’est mon entourage passé et actuel qui se faufile dans les personnages de mon imaginaire.

Ma nouvelle en quelques mots

De bûcheron à missionnaire, de Tring-Jonction, en Beauce, à Trà Vinh, au Vietnam, Alexandre Blais, robuste, humble, déférent, servile même, va errant, jusqu’à ce qu’il séduise une figure mythique du siècle dernier.

Ma source d’inspiration pour ce texte

La trame s’inspire des notes biographiques d’un cousin éloigné, Alexandre Grenier, qui a été en mission au Vietnam de 1930 à 1948. Se sont ajoutés les écrits des pères rédemptoristes au Vietnam entre 1926 et 1975 (Souvenirs d’un missionnaire et Les nôtres au Viêt-Nam : mission accomplie). Des récits sur les guerres d’Indochine et du Vietnam ont ravitaillé l’aspect dramatique. Mes séjours au Vietnam entre 1995 et 2011 ont tonifié l’atmosphère de la nouvelle.

Les premières lignes de ma nouvelle

« – CAPITULEZ

– Jamais!

– Baaaansaiiiiiiii!



Les sabres ont alors traversé les flans d’un coup sec. Les uniformes blancs des officiers français ont à peine ruisselé de rouge. La surprise était totale. Le hurlement du général japonais avait rempli le salon et annihilé tout possible cri d’horreur. L’odeur du sang se mêla à l’odeur du jasmin. En un instant, le 8 mars 1945, l’impétuosité de l’empire avait remplacé la délicatesse japonaise dans ce salon colonial français de Hanoi. » — Une citation de Extrait d'Eleison, de Jacques Pelletier

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.