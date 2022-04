Chairs chaudes et viandes froides, de Jean Grandmont

J’ai vu le jour à Sorel à l’époque où la Marine Industries faisait vivre bien des familles, dont la mienne. J’ai fait mes études en philosophie et en littérature. Ensuite, avec un réel plaisir, j’ai été professeur de philosophie au cégep. Philosophie que, contrairement à ce qu’on entend trop souvent, les étudiants et étudiantes apprécient beaucoup plus que moins. Chemin faisant est né un amour duquel en naîtront trois flambant neufs.

Bon vivant, géant au cœur tendre, un travailleur de nuit dans une usine de viande est confronté à la malice de gens qui n’ont pas d’yeux pour la délicatesse des sentiments. Mais sa bonté est pugnace. Peut-être peut-elle sauver le monde.

Ce personnage, costaud et fragile, m’a été inspiré par une personne tout près de moi. Avec son cœur gros comme ça et sa candeur, qui emprunte davantage à la bonté qu’à la naïveté – mais qui n’en est pas dépourvu –, ce gars « ben ordinaire », ce travailleur de shop, malgré les épreuves, avance sa vie avec l’obstination et la force d’une plaque tectonique.

« Moi, quand je partais de la maison, je crinquais toujours du Guns and Roses dans le tapis : Welcome to the jungle / We got fun and games […] Anything you want / If you got the money honey. Ça jouait en boucle! Ç'a pas été ben long que je savais toutes les paroles par cœur pis je les criais pareil comme Axl Rose. Même si je les comprenais pas toutes. J’avais vingt-cinq minutes plates de char à faire, un Tim noir comme les deux côtés de l’autoroute pour me fouetter un peu le dedans de la tête avant de commencer mon shift de nuit. Quarante heures par semaine à donner pour mériter deux jours pour les oublier. Faut ben perdre un peu de sa vie si on veut la gagner. Pour moi pis les autres, c’était comme ça pis c’est toute. »