Une collecte de dons pour les Ukrainiens organisée à Drummondville 

Elena Talisman et Oleksandr Bezverkhnii, deux Ukrainiens établis à Drummondville , organisent une collecte de biens essentiels destinés aux combattants et aux résidents de l'Ukraine.

De concert avec des bénévoles, ils recueillent des dons dans un entrepôt situé au 1484, rue Jean-Berchmans-Michaud, à Drummondville.

Le couple a établi une liste bien précise de dons qui pourraient aider les Ukrainiens. Parmi ces objets, ils comptent entre autres du matériel de premiers soins, des gants tactiles et des piles.

Ils ont besoin d’antidouleurs, de seringues, de Tylenol, de Motrin, de tout ce qui peut servir, on l’a dans la liste. De lait maternisé pour jeune bébé, de vêtements chauds pour jeunes bébés. On ne ramasse pas de vêtements pour les femmes et tout, car ça va prendre trop de place dans le convoi , explique Marlène Leclerc, une bénévole qui aide le couple.

Elena Talisman et la bénévole Marlène Leclerc sont prêtes à recueillir des dons pour les Ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

« Merci à tout le monde, et merci à tous les pays qui sont avec nous. » — Une citation de Elena Talisman

Il faut envoyer des choses humanitaires pour les habitants, pour les civils. Il est aussi très important de collecter des choses pour les défenseurs , ajoute M. Bezverkhnii.

Le local sera ouvert de 8 h à 20 h du lundi au vendredi et de 10 h à 17 h le samedi.

Les dons recueillis transiteront ensuite par Montréal et Toronto avant d'être acheminés en Ukraine.

Avec les informations de Jean-François Dumas