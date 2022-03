Des questions se posent sur les commandites des bâtiments de la ville de Sherbrooke

Les élus ont accepté, mardi soir, que des noms de bâtiments qui appartiennent à la Ville puissent être commandités. La première infrastructure offerte au privé sera le nouveau gymnase double qui sera construit au parc Sylvie-Daigle.

Pour la conseillère municipale et membre du comité qui pilotera le projet, il ne fait aucun doute que ce virage est pertinent. C'est une belle façon de faire ressortir la ville, de lui donner ce à quoi elle peut s'attendre en lui donnant un niveau de partenariat intéressant. Ça faisait plusieurs années que j'y croyais. Je suis vraiment contente que ce comité soit sur pied , dit-elle.

Mme Berthold croit aussi que c'est une façon d'avoir de nouveaux revenus sans taxer les citoyens. Ça peut représenter 150 000, 175 000, 200 000 $ par année dépendamment de la grosseur, de l'emplacement. [...] Tout ça va être évalué avec une grille. Mais il ne faut pas s'attendre que ce soit le Klondike et qu'on va aller chercher des millions , nuance-t-elle.

Prudence dit la Société d'histoire de Sherbrooke

Ce changement n'emballe pas le directeur général de la Société d'histoire de Sherbrooke, David Lacoste. Que l’on nomme le Centre de foires, qu’on lui donne une commandite et que ça devienne le Centre de foire XYZ, c’est plus simple parce qu’il n’y a pas de nom associé. Renommer le Palais des sports Léopold-Drolet ou l’Aréna Yvan-Dugré, ce sont deux personnages qui ont marqué l’histoire du hockey à Sherbrooke, c'est autre chose. On viendrait dénaturer, d’une certaine façon, l’endroit ou l’apport historique de ces personnages. Pour moi, ce serait une limite à ne pas franchir pour ne pas effacer leur apport historique.

« Comme directeur de la Société d’histoire, je préfère des noms historiques que des noms de commanditaires qui vont changer au bout de trois, quatre, cinq ans. On va espérer que la Ville va respecter tout cet aspect historique. » — Une citation de David Lacoste, Directeur général de la Société d'histoire de Sherbrooke

Dérive réelle

Le philosophe Alain Deneault croit qu'une ligne a été franchie et que le risque de dérive est bien réel. Est-ce qu’on arrivera à un stade où les trottoirs seront commandités? Où les rues seront commanditées? Où la moindre dépense publique devra avoir un partenaire privé qui, d’une manière tapageuse, inscrira son nom? , questionne-t-il.

Même son de cloche du côté d'Allison Marchildon, une éthicienne et professeure de l'Université de Sherbrooke. Est-ce qu’il n’y a pas un risque à donner plus de pouvoir aux entreprises qu’aux citoyens? Il faut se poser ce genre de question. Est-ce qu’on a consulté les citoyens sur cette question? Est-ce qu’il y a une acceptabilité sociale de ce genre de projet? Parce que ce n’est pas anodin , rappelle-t-elle.