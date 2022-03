Une pêche ancestrale menacée par une réglementation « étrange »

La traditionnelle pêche du capelan à la fascine pourrait disparaître au Québec si Pêches et Océans Canada (MPO) n'ajuste pas sa réglementation pour permettre le début des prises en avril. Le calendrier actuellement en vigueur ne permet pas aux deux dernières pêcheries de la province de vivre de cette pratique ancestrale.

La pêche à la fascine se fait au rythme des marées qui amènent les poissons dans les filets installés sur la rive de Saint-Iréné dans Charlevoix. Pêcheries Charlevoix est l'une des deux dernières entreprises à utiliser cette technique. L'autre est à L'Île-aux-Coudres à quelques kilomètres à l'ouest.

Il faut vraiment le pêcher quand il se présente. Et plus les printemps vont être hâtifs, plus le poisson va se présenter tôt , explique la propriétaire de Pêcheries Charlevoix, Julie Gauthier.

Le capelan pendant la fraie au printemps Photo : Radio-Canada / Paul Daly

Dans cette région de l'estuaire du Saint-Laurent, les capelans se présentent sur les berges à partir du mois d'avril. Le problème est que MPO ne permet pas sa capture avant le premier mai.

Maintenant, on nous parle peut-être de juin. C'est un non-sens. Si ça avait été en juin l'an passé, j'aurais eu huit jours de pêche. Donc, c'est impossible de survivre . Nous, ça va juste nous pousser à arrêter de le faire , ajoute Mme Gauthier.

Julie Gauthier est la propriétaire de Pêcheries Charlevoix. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Patrimoine en péril

MPO explique que l'ouverture de la pêche est basée sur les informations scientifiques les plus récentes découlant de l’évaluation du stock .

Or, il n'y a pas d'inquiétude en ce moment sur la survie de cette espèce dans le fleuve Saint-Laurent, selon le biologiste Pascal Sirois.

Si on avait de l'inquiétude sur le stock, on fermerait la pêche. À ce moment-ci, la date me paraît une décision un peu étrange , affirme M. Sirois, qui est titulaire de la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées à l'Université du Québec à Chicoutimi.

« Il serait très étonnant que deux fascines dans l'estuaire viennent affecter les stocks au point de faire diminuer leur population de façon importante. » — Une citation de Pascal Sirois, biologiste

Pêcheries Charlevoix est l'une des deux dernières pêcheries dans la province à utiliser la fascine pour capturer le capelan. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Alors que des démarches sont en cours pour reconnaître la pêche à la fascine comme patrimoine immatériel au Québec, Julie Gauthier craint ne plus pouvoir soutenir l'entreprise familiale si la pêche ne débute pas au début du mois d'avril.

On n'en prend que des petites quantités par rapport à ce qui se prend partout au Canada. C'est vraiment pour garder une tradition faire connaître un produit et faire vivre un patrimoine et un savoir-faire. C'est juste de pouvoir en vivre décemment , plaide-t-elle.

À l'étude

Pêches et Océans Canada assure qu'il analyse actuellement la demande des titulaires de permis de devancer l’ouverture de la pêche au capelan à la fascine dans l’estuaire au 1er avril .

La députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d'Orléans–Charlevoix tente de sensibiliser Ottawa à répondre favorablement à cette demande.

On nous dit qu'on est à l'étude. On nous dit que ça ne peut pas être rapide alors que la décision est très simple à prendre. On ne leur demande pas de chèque. On leur demande une date , soutient la députée du Bloc québécois, Caroline Desbiens.

Pêcheries Charlevoix se prépare à l'arrivée du printemps et des capelans sur les berges de Saint-Irénée. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Pour nous, c'est tellement simple. On ne comprend pas où est le bâton dans les roues qui fait qu'on ne peut pas pêcher ce poisson quand il se présente sur les berges. Comme on le fait depuis des centaines d'années , ajoute Mme Gauthier.

La pêcheuse espère qu'Ottawa satisfera sa demande avant l'arrivée du printemps.