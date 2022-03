La fin de l’obligation de porter le masque suscite joie et inquiétude en Ontario

Alors que certains y voient un retour à la normale tant attendu, d’autres pensent que la province va trop vite et se demandent si les décisions du gouvernement de Doug Ford sont motivées par l’approche des élections provinciales.

C’est génial! Les gens ont hâte de retourner à la vie normale , lance Dhilini Raddella, une Torontoise.

Comme bien d’autres Ontariens, la jeune femme accueille avec enthousiasme l’annonce de la province. Dès le 21 mars, il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans les lieux publics en Ontario comme les écoles, les magasins et les restaurants.

D’autres résidents, comme Debra Matthews, croient cependant que la province va trop vite.

Nous venons tout juste de lever les restrictions et d'autoriser [les commerces à fonctionner] au maximum de leur capacité. Le passeport vaccinal n’est plus obligatoire. Je pense que c’est trop, trop rapide , dit-elle.

Des experts mitigés

Les experts en santé publique sont eux aussi partagés.

J’aurais préféré attendre plus de beau temps, avril peut-être. D’un autre côté, il est évident que la vague Omicron est passée. [...] Donc je pense que ce n'est pas non plus trop prématuré , affirme le Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston et professeur adjoint à l'Université Queen's.

Il souligne toutefois que certains hôpitaux font toujours face à un nombre élevé de patients atteints de la COVID-19.

Les cas vont augmenter, j’en suis sûr, mais ce qui est important c’est que les hospitalisations n’augmentent pas , dit-il.

Le Dr Peter Jüni, directeur scientifique du groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19, pense quant à lui que le gouvernement devrait ralentir et observer l’impact de la dernière levée des restrictions le 1er mars.

Il déplore également le fait que le gouvernement provincial n’ait pas consulté le groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19 avant de prendre sa décision.

Nous ne savons toujours pas ce qui va se passer. Je sais que je semble radoter, mais c’est la même chose après chaque étape de réouverture. Il faut attendre. [...] Il faudrait attendre au moins dix jours pour voir si nous restons stables ou si le nombre de cas augmente , explique-t-il.

« Ce n’est pas très clair, quand on fait des comparaisons avec l’international, comment les choses pourraient évoluer. » — Une citation de Dr Peter Jüni, directeur scientifique, groupe consultatif scientifique ontarien de lutte contre la COVID-19

Inquiétude chez les enseignants

À partir du 21 mars, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les écoles non plus, ce qui inquiète l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

On n’a aucune espèce d’idée qui a le virus et qui fréquente nos écoles ou non parce qu’il n’y a aucun traçage qui est fait et aucun dépistage autre que le petit questionnaire donc c’est très très inquiétant de voir que le gouvernement met le milieu scolaire dans le même bateau que tout le reste , déplore la présidente de l’association, Anne Vinet-Roy.

Elle dit que le masque est l’une des seules barrières contre la COVID-19 dans les écoles, où il est très difficile de maintenir la distanciation physique.

Le nombre d’élèves par classe est encore très élevé. Les locaux [...] sont trop petits pour accommoder le deux mètres de distance , déplore-t-elle, en ajoutant que son association n’a pas été consultée par la province.

On n’est jamais consulté sur rien. Le gouvernement décide comme il veut.

Darian Silk, qui est père de deux enfants de 9 et 11 ans, ne comprend pas non plus la décision du gouvernement de Doug Ford.

Les enfants portent des masques depuis deux ans à l’école. Ils sont habitués. Ça protège les élèves, les enseignants et les autres travailleurs dans les écoles. On a aucune idée du nombre de cas qui existe dans la population. [...] À mon avis, pour la plupart des gens ce n’est vraiment pas un problème de porter un masque , dit-il.

Une décision politique?

En conférence de presse mercredi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore s’est défendu de prendre ses décisions pour des raisons politiques.

Le Dr Santiago Perez Patrigeon pense cependant qu’il pourrait en être autrement.

J'imagine qu’ils le font au plus vite pour des raisons plus politiques que sanitaires. Ils ont vraiment la pression de lever tout , croit-il.

Une opinion que partage Luis Sanchez, un Torontois.

Je pense que Doug Ford essaie de plaire à sa base à l’approche des élections , dit-il.

Avec les informations de Stella Dupuy et Mathieu Simard