Les données de la population ukrainienne sont sûres sur Telegram, selon son fondateur

Telegram, l’application de messagerie cryptée au cœur de la lutte à la propagande numérique en Ukraine, est sécuritaire pour les données de ses utilisateurs et utilisatrices, selon ce qu’a affirmé Pavel Durov, son cofondateur russe.

L’application est actuellement en tête des téléchargements en Ukraine, selon The Guardian, et est devenue ces derniers jours un outil de communication afin de combattre la propagande en ligne.

On peut y créer des chaînes et des groupes de plusieurs dizaines de milliers d’internautes. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’en sert notamment pour divulguer ses messages officiels.

Le président Volodymyr Zelensky s'est adressé virtuellement à la population ukrainienne depuis le cœur de Kiev, théâtre de nouvelles tentatives d'incursion russe. La vidéo a notamment été diffusée sur Telegram. Photo : Reuters / Instagram/ZELENSKIY_OFFICIAL

Mais le fait que les cofondateurs de Telegram, les frères Pavel et Nikolai Durov, soient d’origine russe, additionnée à des craintes pour la protection des données de ses adeptes, soulèvent des questions chez plusieurs.

Des craintes

Des spécialistes en cybersécurité ont émis des réserves, notamment sur le chiffrement de l’application.

C’est le cas notamment de Moxie Marlinspike, qui a développé le cryptage de Signal et WhatsApp, deux applications de messagerie chiffrées concurrentes. Sur Twitter, il a soulevé que des internautes croyaient à tort que Telegram était cryptée, mais qu’une copie de chaque message envoyé et reçu était sauvegardée par défaut dans une base de données infonuagique (cloud).

Telegram a été la cinquième application mobile la plus téléchargée dans le monde en 2021. Photo : iStock

La plateforme a rétorqué que ces données, qui peuvent en effet être consultées par l’entreprise, sont tout de même chiffrées et sécurisées. Telegram a aussi précisé que certaines de ses fonctionnalités sont protégées par le chiffrement de bout en bout (end-to-end encryption), donc impossible d’en extraire les données. Parmi celles-ci, on compte les appels vocaux et vidéo, de même que les conversations dites secrètes .

Qu’est-ce que le chiffrement de bout en bout? Le chiffrement de bout en bout signifie que les messages sont cryptés une fois envoyés, puis débloqués lorsqu’ils arrivent à destination. Ils ne peuvent donc être vus que par la personne qui l'envoie et celle qui les reçoit.

Une plateforme sûre

Dans une publication sur Telegram, le milliardaire Pavel Durov, qui vit maintenant à Dubaï, où se situe le siège social de l’application, s’est voulu rassurant en s’engageant à respecter la vie privée des internautes en Ukraine.

« Je défends nos utilisateurs et utilisatrices quoi qu'il arrive. Leur droit à la vie privée est sacré – maintenant plus que jamais. » — Une citation de Pavel Durov

Son message soulignait notamment son héritage ukrainien, qui lui vient de sa mère, mais apportait aussi des précisions sur le contexte dans lequel il a quitté la Russie.

Au début des années 2010, Pavel Durov était le directeur général du réseau social russe VK, qu’il a aussi fondé. L’agence de sécurité russe FSB lui avait exigé [de fournir] les données privées des utilisateurs et utilisatrices en Ukraine qui protestent contre un président prorusse .

« J'ai refusé de me plier à ces exigences, car cela aurait signifié une trahison de nos utilisatrices et utilisateurs ukrainiens. » — Une citation de Pavel Durov

Il aurait ensuite été congédié par l’entreprise, et aurait dû quitter le pays, selon son message.

Des sanctions en Russie

En 2018, l’application Telegram a aussi été interdite en Russie, pour les mêmes raisons : Pavel Durov avait refusé de remettre les données aux autorités. L’interdiction a toutefois été révoquée en 2021.

Mais Telegram a emboîté le pas des géants des réseaux sociaux en bloquant le 4 mars de sa plateforme, en Union européenne, les médias soutenus par l’État russe.

Les chaînes russophones qui affluaient sur Telegram, surtout depuis le déclenchement de la guerre fin février, selon ce qu’un analyste a rapporté à la BBC, ont vu leur nombre d'abonnements diminuer de façon notable.

L’idée de débrancher entièrement les chaînes en provenance des pays impliqués dans le conflit a effleuré l’esprit du cofondateur de Telegram, ne souhaitant pas exacerber les conflits et inciter à la haine . Mais il s’est résigné à ne pas aller de l’avant, à la demande des internautes, les appelant à doublement vérifier et ne pas prendre pour de l’argent les informations qui y sont publiées .

Telegram est arrivée au 5e rang des applications les plus téléchargées dans le monde en 2021, enregistrant une hausse de 75 millions d’installations par rapport à l’année précédente, selon les données d’Apptopia.