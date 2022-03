LimeWire renaîtra en tant que plateforme d’échange de jetons non fongibles

Le défunt logiciel de partage de fichiers LimeWire, populaire auprès du public au début des années 2000 et détesté de l’industrie de la musique, s’apprête à faire son retour sous une toute autre forme : une plateforme d'échange de JNF (jetons non fongibles ou NFT en anglais).

Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (JNF, non-fungible tokens en anglais, ou NFT) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

Le service avait été forcé de mettre la clé sous la porte en 2010 après avoir perdu un long bras-de-fer légal l’opposant à la Recording Industry Association of America, qui défend les intérêts de l’industrie du disque américaine. Il s’agissait d’un des services de partage pair-à-pair (P2P) les plus utilisés pour télécharger illégalement de la musique, avec d’autres comme le pionnier Napster et Kazaa.

Deux entrepreneurs autrichiens, les frères Julian et Paul Zehetmayr, ont racheté ce qui subsistait de l’entreprise, dont sa marque de commerce, au courant de l’année dernière et comptent la faire revivre, a rapporté Bloomberg. Ils n’ont aucun lien avec l’équipe originale de LimeWire.

La nouvelle itération de LimeWire serait fortement axée sur la vente de JNF liés à la musique. On parle notamment de chansons exclusives, d’œuvres d’art numériques reliées à la musique et de contenus en coulisses.

LimeWire ne sera pas une solution alternative aux plateformes de diffusion en continu, mais plutôt une façon différente pour les artistes de vendre de la musique exclusive et de l’art directement à des collectionneurs ou collectionneuses et d’interagir avec leur communauté de fans , a affirmé dans un communiqué Julian Zehetmayr.

LimeWire dit vouloir verser 90 % de ses revenus aux artistes.

Contrairement à la plupart des plateformes d’échange de JNF, où ils se transigent en cryptomonnaies, LimeWire veut s’adresser à public plus large que les adeptes de la chaîne de blocs, en affichant les prix en dollars américains et en acceptant les paiements par carte de crédit.

Il est prévu que la plateforme soit mise en ligne pour le grand public en mai 2022, mais on peut s'inscrire à une liste d'attente sur le site web de LimeWire pour faire partie des premiers utilisateurs et utilisatrices.