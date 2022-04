Le sinistre frisson des choses, d’Annie Rousseau

Qui suis-je?

Née à Thetford Mines, j'ai grandi à Saint-Joseph-de-Coleraine, entre la Beauce et l’Estrie. Marquée notamment par des séjours en Europe et en Inde, je demeure fascinée par les êtres humains, leurs douleurs et leurs espoirs; c’est ce qui pulse à travers mon écriture. J'écris depuis l’enfance, mes premiers journaux intimes à 9 ans. M’exprimant surtout par la poésie à l’adolescence, par les récits de voyage au début de la vingtaine, je me suis concentrée sur la nouvelle comme genre de prédilection durant ma maîtrise en création et des ateliers littéraires; une tentative d’avoir une prise tangible sur les émotions, sur ce qui nous consume et nous élève dans une vie. Après des débuts comme enseignante au Cégep de Thetford en 2007, j'ai poursuivi ma carrière au Cégep de Granby où je donne, depuis 2008, des cours de littérature.

Ma nouvelle en quelques mots

La grand-mère de la narratrice décède un soir de tempête alors que l’ombre se peuple de souvenirs dans le désordre : la mort des animaux, les relations mère-fille, les violences et les douleurs de la vie.

Ma source d’inspiration pour ce texte

J’ai voulu trouver un sens aux deuils vécus par les gens en pandémie, quand il est difficile d’être là, de tisser des liens dans l’absence, avant que la mort n’empêche définitivement de se voir. J’ai vu des gens souffrir de ne pouvoir accompagner un être cher dans les derniers instants… En l’espace d’une année, j’ai perdu trois animaux (deux chats et un chien) et ma propre grand-mère maternelle; j’ai eu peur qu’elle meure seule, dans le silence et l’isolement.

Cette nouvelle est un texte douloureux qui souhaite rendre hommage à la vie, à la fierté, au courage de ces femmes qui se tenaient debout dans l’adversité, droites à travers les épreuves jusqu’à la fin. J’ai voulu que ce deuil soit celui des autres aussi, des gens qui souffrent la perte et l’absence, des gens qui s’en veulent d’avoir été maladroits ou distants.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Elle vient d’arrêter d’essayer.



C’est tout ce que j’ai pu hasarder, des mots bafouillés, à ma mère, devant sa mère morte. Parce que je n’étais pas certaine qu’elle était morte, même si je guettais déjà depuis des minutes son souffle pénible, la poitrine qui avait cessé de se soulever, les tubes autour, des capteurs sur sa poitrine tannée par la vie et le soleil, sa poitrine de femme qui a eu quatre enfants et beaucoup de misère, sa poitrine de femme qui a fait son devoir conjugal pendant trop d’années avant que la mort de son conjoint ne la libère. » — Une citation de Extrait de Le sinistre frisson des choses, d'Annie Rousseau

