Une étudiante de l’Université de Moncton place la femme au cœur de son premier roman

Inspectrice Ina est un roman policier qui dénonce les injustices commises envers les femmes dans son pays d’origine, le Mali, et partout dans le monde.

« Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les combats des femmes sont des combats de tous. Ça ne concerne pas que les femmes. » — Une citation de Fatoumata Guindo, auteure et étudiante à l'Université de Moncton

L'étudiante et auteure Fatoumata Guindo Photo : Jeremie Djédjé Tzone

Fatoumata Guindo s’est servie du personnage de l'inspectrice Ina pour véhiculer un message qui lui tient à cœur qui est de mettre en lumière la condition féminine dans son pays d'origine.

On parle vraiment de mutilation génitale féminine, on parle de femmes qui se retrouvent dans un métier qu’on considère comme métier d’homme, donc on ne lui fait pas confiance. Et on parle aussi d’amour , explique la jeune auteure.

Le livre récemment publié aux Éditions de la Francophonie relate l’histoire d’une détective du nom d’Ina, qui doit faire face à plusieurs problèmes pour résoudre le meurtre d’une jeune fille.

«Inspectrice Ina», de Fatoumata Guindo, est un roman policier publié aux Éditions de la Francophonie. Photo : Jeremie Djédjé Tzone

Dans le récit, il est question d’abus physiques et mental, et de situations dans lesquelles la femme est sous-estimée.

On parle de confiance en soi. En tant que femme, tu te retrouves souvent dans beaucoup de cases qui te restreignent, mais qui doivent te montrer que tu peux , ajoute-t-elle.

Faire porter sa voix par l’écriture

Pour Fatoumata Guindo, l'écriture est le moyen qui lui permet de démontrer qu’il y a encore du travail à faire si l’on souhaite améliorer les conditions des femmes, partout dans le monde. C’est un sujet qui lui tient énormément à cœur.

On sait que notre voix ou notre force, des fois, est un peu faible, mais on sait aussi qu’on peut écrire. Et peut-être qu’en écrivant, même si une seule personne a ce message-là, on aura fait notre part , affirme-t-elle.

Inspectrice Ina est un livre qui se lit très bien et rapidement. Il parvient très bien à mettre en lumière la force et le courage des femmes, dans l'espoir d'un monde qui leur permettra de s'épanouir à leur plein potentiel.