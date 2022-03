Le SNEEA en campagne pour obtenir une nouvelle aluminerie à Jonquière

La campagne ayant pour thème « On le mérite » vise à souligner les efforts des employés de Rio Tinto, mais aussi ceux des retraités et des sous-traitants pour assurer la rentabilité des usines vieillissantes à Saguenay.

Le président du syndicat d’Arvida, Donat Pearson, rappelle que l'échéancier est serré pour annoncer une usine de remplacement alors que les cuves précuites doivent cesser de fonctionner en 2025.

« Il y a des décisions qui doivent être prises d’investir pour éviter qu’on arrive devant un mur et qu’il n’y ait plus rien pour nous. Selon moi, on est déjà en retard. Il faut mettre de l’avant les projets et les investissements supplémentaires pour préparer une transition pour le futur. » — Une citation de Donat Pearson, président du SNEAA

L’annonce de la construction de 16 nouvelles cuves à l’usine AP60 en novembre dernier n’est pas suffisante selon le syndicat.

Donat Pearson maintient que cette campagne publicitaire a été mise sur pied pour faire avancer la région et pour l’ensemble des travailleurs et des équipementiers qui gravitent autour du monde de l’aluminium.