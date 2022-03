Entrée libre : en attendant la Saint-Patrick

ENTRÉE LIBRE – Cette semaine, les propositions de nos journalistes vous transportent des Îles-de-la-Madeleine aux abords de la rivière du Cap-Rouge, en passant par deux salles de spectacles, le Périscope et le Centre Vidéotron, ainsi que le Moulin des Jésuites. Cinéma, parcours en nature, théâtre, rallye et patinage artistique sont au menu! Bonnes découvertes!

Le choix de Jean-François Blanchet : la Saint-Patrick au Trait-Carré

Du 5 au 27 mars, les petits et grands détectives partent à la recherche d'une créature mythique, le leprechaun, dans le Trait-Carré. Photo : Courtoisie / Moulin des Jésuites

La Saint-Patrick est à nos portes (17 mars), et pour l’occasion les petits et grands sont invités à prendre part à une quête inspirée de la culture irlandaise dans le Trait-Carré. Les explorateurs devront parcourir le quartier à la recherche d’indices pour retrouver un brave leprechaun, une créature de petite taille qui peuplait les vallées de l’Irlande. Apprentis détectives, rendez vous au Moulin des Jésuites de Charlesbourg pour découvrir le panneau informatif qui sert de point de départ à votre mission.

Activité gratuite, aucune réservation requise, en tout temps du 5 au 27 mars

Détails sur la page Facebook de l’événement (Nouvelle fenêtre)

Le choix de Valérie Cloutier : Au revoir le bonheur de retour en salles

«Au revoir le bonheur», de Ken Scott Photo : Les films Opale

En décembre dernier, le film Au revoir le bonheur de Ken Scott a été présenté en salles durant quelques jours à peine avant la fermeture des cinémas pour plusieurs semaines. Mais voilà que cette comédie prend l'affiche à nouveau! Patrice Robitaille, Louis Morissette, Antoine Bertrand et François Arnaud y interprètent quatre frères. Ceux-ci promettent, lors des funérailles de leur père, de mettre leurs différends de côté pour lui rendre un dernier hommage. Pour ce faire, ils se rendent à la maison d'été familiale aux Îles-de-la-Madeleine, en compagnie de leur petite famille respective. C'est là que les choses se compliquent pour eux.

La performance des quatre principaux comédiens leur a permis de décrocher en janvier dernier, le prix d’interprétation masculine lors du prestigieux Festival de l’Alpe D’Huez. Il faut dire que la distribution féminine est également relevée avec les contributions de Julie Le Breton, Charlotte Aubin et Élizabeth Duperré. Bon cinéma!

Le choix d'Alicia Rochevrier : parcours Sous les flocons

Affiche du parcours Sous les flocons, arts et écologie en plein air Photo : Gracieuseté

Le parcours Sous les flocons rassemble cinq dessins sérigraphiés qui s’animent grâce à la réalité augmentée. Réalisé par l’artiste Marie-France Tremblay, à la demande de l’organisme le Musée ambulant, le projet répond à un désir de mettre en valeur les berges de la rivière du Cap-Rouge. Le public peut donc se promener librement dans les sentiers afin de découvrir les différentes animations : une grenouille observant une mouche, une poule nous regardant au travers des plantes ou des pics-bois nourrissant leurs petits.

Les dessins sont imprimés sur des tissus accrochés sur les arbres.

N’oubliez pas d’emmener votre cellulaire avec vous!

Le parcours est installé jusqu’au 31 mars, en trois rendez-vous distincts, dans les boisés enneigés des secteurs Champigny, Louise-Fiset et le Parc-des-Écores.

Le choix de Tanya Beaumont : Je suis mixte au Périscope

Les comédiens Yves Jacques et Benoit Mauffette se donnent la réplique dans la pièce «Je suis mixte», écrite par Mathieu Quesnel. Photo : Mathieu Quesnel

Le théâtre Périscope accueille Je suis mixte de Mathieu Quesnel. Mettant en vedette les comédiens Yves Jacques et Benoit Mauffette, ainsi que Navet Confit à la musique, la pièce raconte une quête identitaire entre Berlin et Drummondville. Humour, projections, musique et nudité sont au rendez-vous.

Je suis mixte est une création des Productions Tôtoutard, présentée jusqu’à dimanche. Une supplémentaire a été ajoutée ce samedi, 16 h.

Le choix de Patricia Tadros : Disney sur glace

De retour à Québec, Disney sur glace fera revivre la magie des personnages de Disney sur la glace du Centre Vidéotron. Pour bien terminer la relâche, le spectacle rempli de magie Disney sur glace – L’Expédition de Mickey sera présenté du 11 au 13 mars 2022. Les jeunes retrouveront leurs personnages préférés dans une mise en scène combinant des effets spéciaux novateurs et des numéros qui plairont à toute la famille.