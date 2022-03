Voici le Syllipsimopodi bideni!

Un fossile exceptionnellement bien préservé de Vampyromorphidé découvert au Montana, et conservé depuis 1988 au Musée royal de l’Ontario, appartient à une espèce inconnue à ce jour.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Reconstruction artistique du vampyropode Syllipsimopodi bideni de 328 millions d'années nouvellement décrit. Photo : American Museum of Natural History/K. Whalen

Les paléontologues Christopher Whalen et Neil Landman du Musée américain d’histoire naturelle, qui ont décrit la nouvelle espèce, affirment qu'elle vivait il y a environ 328 millions d'années. Cette estimation repousse de près de 82 millions d'années dans le temps le moment de l'apparition de l'ordre des Vampyromorphidés.

Il n'existe de nos jours qu'une espèce appartenant à cet ordre, le vampire des abysses (Vampyroteuthis infernalis).

Comme les autres céphalopodes (pieuvres, calmars, seiches, et nautiles), les Vampyromorphidés sont des animaux à corps mou habituellement caractérisés par huit bras et une coquille chitineuse. En raison de leur absence de structures dures, leurs fossiles sont pratiquement inexistants.

Un spécimen exceptionnel

Le spécimen a été extrait de la formation géologique de Bear Gulch Limestone. À l’époque, une baie océanique peu profonde devait recouvrir la région tropicale qu'était le centre du Montana. Le fossile de 12 cm contient un gladius, dix bras portant des rangées de ventouses pour saisir ses proies, et des nageoires pour se déplacer.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le fossile provient des collections du Musée royal de l'Ontario (ROM). Photo : AMNH/S. Thurston

C'est le seul Vampyromorphidé connu qui possède dix bras fonctionnels. Pour leur part, les pieuvres ont huit bras, et les calmars vampires actuels ont huit bras et deux filaments , note dans un communiqué Christopher Whalen, co-auteur des travaux publiés dans la revue Nature Communications (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Il faut savoir que le nombre de bras est l'une des caractéristiques qui distinguent la lignée des calmars et seiches à dix bras (Decabrachia) de la lignée des pieuvres et calmars vampires à huit bras (Vampyropoda).

Nous avons établi depuis longtemps que les pieuvres atteignent le nombre de huit bras en éliminant les deux filaments des calmars vampires, et que ces filaments sont les vestiges. Cependant, comme tous les Vampyromorphidés fossiles précédemment décrits n'ont que huit bras, ce fossile est sans doute la première confirmation de la théorie que tous les céphalopodes possédaient au départ dix bras , explique M. Whalen.

Hommage au président Biden

L’animal a reçu son nom officiel Syllipsimopodi bideni en l’honneur de Joseph R. Biden, le 46e président des États-Unis, qui commençait son mandat au moment où l'étude a été soumise pour publication. Les auteurs ont aussi voulu reconnaître son engagement envers la science.

La partie du nom associée au genre est dérivée du mot grec syllípsimos pour préhensile et podi pour pied, parce que c'est le plus ancien céphalopode connu à développer des ventouses, permettant aux bras, qui sont des modifications du pied du mollusque, de mieux saisir les proies et autres objets.

En outre, le fossile montre également les traces de la présence d’un sac d’encre, probablement utilisé pour échapper à ses prédateurs, tout comme ceux observés chez les pieuvres , ajoute Christopher Whalen.