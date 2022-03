Ukraine : Zelensky presse une nouvelle fois les Occidentaux à agir

« Prenez une décision au plus vite, envoyez-nous des avions! »

Varsovie, qui ne veut pas apparaître comme partie prenante dans le conflit russo-ukrainien, a demandé à pouvoir transférer ces avions de combat à Washington, pour les envoyer ensuite à Kiev, mais les États-Unis ont rapidement jugé cette proposition pas viable .

La perspective d'avions de combat "à la disposition du gouvernement des États-Unis" partant d'une base États-Unis/Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN en Allemagne pour voler vers un espace aérien disputé avec la Russie au-dessus de l'Ukraine suscite de sérieuses préoccupations pour l'ensemble de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , avait justifié le porte-parole du Pentagone John Kirby, selon qui Washington poursuit les consultations avec Varsovie sur le sujet.

La Russie s'est, de son côté, inquiétée mercredi d'un scénario très indésirable et potentiellement dangereux .

Mardi, à la surprise des États-Unis, la Pologne avait affirmé être prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions Mig-29 sur la base de Ramstein [en Allemagne] et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis .

Nous remercions la Pologne , a pour sa part salué Volodymyr Zelensky, regrettant qu'aucune décision n'ait [encore] été prise , au 14e jour de l'invasion russe.

Seuls quelques pays d'Europe de l'Est, anciens membres du Pacte de Varsovie, disposent officiellement dans leur flotte de Mig-29 soviétiques, dont les capacités antiaériennes correspondent le plus aux besoins ukrainiens pour combattre la chasse russe.

Certains États membres de l'Union européenne, dont la Pologne, sont disposés à fournir des avions de combat aux forces armées ukrainiennes, selon Bruxelles.

L'Allemagne a confirmé mercredi, par la voix du chancelier Olaf Scholz, qu'elle n'enverrait pas d'avion de combat en Ukraine.

Nous avons mis à disposition toutes sortes d'équipements et, comme vous le savez, certaines armes, mais pour le reste, nous devons réfléchir très attentivement à ce que nous faisons concrètement, et cela ne comprend certainement pas les avions de combat , a déclaré le chancelier allemand à Berlin lors d'une conférence de presse commune avec le premier ministre canadien, Justin Trudeau.

La Pologne est prête à transmettre à l'Ukraine ses chasseurs Mig-29 réclamés avec insistance par Kiev, mais demande que la décision soit prise par l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , alors que Moscou dénonce un scénario potentiellement dangereux .

« La Pologne n'est pas partie prenante dans cette guerre, et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN non plus. Une décision aussi sérieuse que le transfert des avions doit être prise de façon unanime par l'ensemble de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN . »