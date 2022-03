Des initiatives culturelles en soutien à l’Ukraine en C.-B.

Des artistes et organismes culturels de la Colombie-Britannique se mobilisent pour venir en aide aux Ukrainiens qui font les frais de l'offensive russe dans leur pays. La guerre a déjà fait plus de 2 millions de déplacés en Ukraine et vers les pays voisins.

Les initiatives lancées dans les derniers jours notamment dans le monde de la musique et du cinéma visent à sensibiliser la population et à amasser des fonds pour offrir une aide humanitaire aux réfugiés.

Concert classique

Symphony 21 est un orchestre professionnel qui a pour but de rendre la musique classique accessible à tous. Photo : Facebook ⁄ Symphony 21

Tout d’abord, un concert-bénéfice offert par l’orchestreSymphony 21, en collaboration avec le Congrès des Ukrainiens canadiens et la Société communautaire ukrainienne d’Ivan Franko, se tiendra le vendredi 11 mars prochain, à 20 h, à l'église unie St. Andrew's Wesley de Vancouver.

Tous les profits amassés lors de la soirée, sur contribution volontaire, seront remis au Fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour soutenir leurs efforts humanitaires en Ukraine.

En organisant ce concert, je souhaite sensibiliser les gens à cette cause et les inspirer à agir de façon plus concrète que de rester à la maison et regarder les nouvelles , explique Jaelem Bhate, le directeur artistique et fondateur de l’orchestre Symphony 21.

Les pièces au programme ont été soigneusement sélectionnées afin de représenter les thèmes de la résistance, de la résilience et de l’espoir, dit Jaelem Bhate.

Le programme de la soirée comprend entre autres Vénus, celle qui apporte la paix tiré des Planètes de Gustav Holst ou encore le poème symphonique Mazeppa de Franz Liszt. Les prestations de deux chanteurs traditionnels ukrainiens, et l'interprétation de l’hymne national ukrainien sont aussi au programme.

J’espère que ce spectacle sera l’occasion, pour la communauté ukrainienne et pour la population générale, de se rassembler pour soutenir une cause, tout en réaffirmant la croyance que l’art et la culture peuvent être des acteurs de changement , fait valoir Jaelem Bhate.

Projection cinématographique

Le comédien canado-ukrainien Adrian Petriw animera un gala de cinéma en soutien à l'Ukraine. Photo : Rebecca Roberts

Les cinéphiles sont par ailleurs conviés au VIFF Centre le 30 mars prochain pour une soirée organisée autour de la projection du documentaire Maidan, du cinéaste ukrainien Sergey Loznitsa.

La soirée, qui s’amorcera à 18 h 30, sera ponctuée par la performance du musicien Ruta Yawney à la bandoura, instrument emblématique de la musique folklorique ukrainienne.

Nous sommes un peuple avec une histoire, une culture, une langue, qui est unique , fait valoir le comédien canado-ukrainien Adrian Petriw, un des animateurs de la soirée.

Le documentaire Maidan, sélectionné par le Festival de Cannes en 2014, relate le soulèvement civil contre le régime du président Viktor Ianoukovitch, dont Kiev a été le théâtre à l’hiver 2013-2014.

Adrian Petriw espère qu’en assistant à la projection du documentaire, les spectateurs pourront mieux comprendre qui sont les Ukrainiens, et qu’ils continueront à se mobiliser pour leur venir en aide.

Une des craintes de la communauté ukrainienne est que les atrocités que subit présentement notre peuple tombent dans l’oubli , confie Adrian Petriw.

Les profits amassés lors de cet événement seront remis au Fonds humanitaire pour l’Ukraine créé par le Congrès des Ukrainiens canadiens et la Fondation Canada-Ukraine, afin d'offrir une assistance humanitaire aux personnes touchées par la guerre.

Album-bénéfice

Les quatre pièces de l'album de musique expérimentale improvisée, Sirens of Kyiv, ont été enregistrées en une seule prise, peu de temps avant l'invasion russe en Ukraine. Photo : John Oliver

De son côté, l’ensemble Squid in Chains, formé des musiciens John Olivier, François Houle et Douglas Schmidt, a récemment lancé un album-bénéfice intitulé Sirens of Kyiv, dont les ventes seront remises à la Croix-Rouge.

Les quatre pièces de l'album de musique expérimentale improvisée ont été enregistrées en une seule prise, les 23 et 24 février dernier, peu de temps avant l'invasion russe en Ukraine, explique le musicien John Olivier.

On a été étonnés de découvrir que nous venions de créer des improvisations dont l’atmosphère résonnait avec cet événement [...]. C’est un synchronisme incroyable , estime John Olivier.

Il croit que la menace russe aux frontières de l’Ukraine a influencé, de manière inconsciente, le processus créatif du groupe. C’était dans l’air et on sentait quelque chose. On a fait ça dans cette atmosphère de crainte.

Les musiciens comptent remettre l’ensemble des ventes de cet album, qui s’effectuent par contributions volontaires via la plateforme Bandcamp, à la Croix-Rouge canadienne pour répondre aux besoins humanitaires grandissants en Ukraine et dans les pays avoisinants.