La ville de Thunder Bay prête à accueillir des réfugiés ukrainiens

Les conseillers municipaux de la plus grande ville du Nord-Ouest de l’Ontario ont approuvé à l’unanimité une résolution demandant au gouvernement fédéral d'identifier Thunder Bay comme « un endroit idéal pour l'établissement des réfugiés ukrainiens ».

Selon les données du dernier recensement, environ 12 000 personnes à Thunder Bay s'identifient comme étant d'origine ukrainienne.

Walter Warywoda est le président de la Ligue des Ukrainiens Canadiens à Thunder Bay. (Archive) Photo : Radio-Canada / CBC / Amy Hadley

Le président de la Ligue des Ukrainiens Canadiens à Thunder Bay, Walter Warywoda, raconte que dès les 24 premières heures du conflit, une vingtaine de familles ont manifesté leur intérêt à accueillir des réfugiés.

Le téléphone de la directrice générale de l'Association multiculturelle de Thunder Bay ne dérougit pas d'appels de résidents voulant venir en aide. Nous recevons beaucoup d'appels de personnes intéressées à aider. C'est une chose merveilleuse , dit Cathy Woodbeck.

Tous deux indiquent que des employeurs ont aussi manifesté leur intérêt à offrir un emploi à des réfugiés ukrainiens.

L'Association multiculturelle de Thunder Bay est l'un des six organismes choisis par le gouvernement fédéral pour le Programme d'aide à la réinstallation en Ontario. Le programme, géré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, offre une aide continue aux réfugiés avant leur arrivée au Canada.

Que les réfugiés soient pris en charge par le gouvernement fédéral ou des parrainages, la communauté se prépare à toute éventualité, explique Cathy Woodbeck. Par le passé, Thunder Bay a accueilli 200 réfugiés afghans puis un nombre similaire de réfugiés syriens annuellement. Elle estime donc que la communauté sera en mesure d’accueillir au moins 200 Ukrainiens en un an.

Des Ukrainiens s'apprêtent à quitter la ville de Lviv située à environ 70 km de la frontière polonaise. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Elle constate que plusieurs ukrainiens déplacés préfèrent rester près de leur pays d’origine pour l’instant dans l'attente de voir comment le conflit évoluera. Les gens se préparent même s'ils ne savent pas combien ou même si des réfugiés ukrainiens débarqueront à Thunder Bay, ajoute Cathy Woodbeck.

C'est le maire Bill Mauro qui a présenté la résolution lundi soir demandant au gouvernement fédéral d'identifier Thunder Bay comme un endroit idéal pour l'établissement des réfugiés ukrainiens .

Il précise qu’elle a pour objectif d’aider à la coordination des différentes initiatives locales afin qu’elles répondent aux potentiels besoins du gouvernement fédéral.

Bill Mauro est maire de Thunder Bay depuis 2018. Photo : Gracieuseté de la Ville de Thundeer Bay

En plus d’être un geste de solidarité et de bienveillance, Bill Mauro estime que c’est dans l’intérêt de la ville. Il explique que Thunder Bay fait face à des défis de croissance démographique.

Comme plusieurs villes du Nord de l’Ontario, la communauté peine à retenir les jeunes et les nouveaux arrivants, dit-il. Comme il y a déjà une forte présence ukrainienne, il croit que les réfugiés seront plus enclins à rester et à s’installer.

Avec les informations de CBC News