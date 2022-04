Le schmock et le schnock, de Françoise Dupal

Qui suis-je?

Née à Montréal, j’ai grandi à Laval, avant de déménager dans plusieurs quartiers de Montréal : Westmount, le Plateau-Mont-Royal, le Mile End… et la Petite-Bourgogne, où se passe l’action de ma nouvelle. J’ai étudié le cinéma, les arts plastiques et la photographie tout en exerçant trente-six métiers, avant de tout quitter pour réaliser deux de mes rêves d’enfant : écrire et m’établir dans le plat pays de mes ancêtres [la Belgique].

En 2012, mon court métrage La Terre ou le ciel a obtenu le Prix de la presse au festival Média 10-10. Ma nouvelle Regard a été sélectionnée dans la liste préliminaire du Prix de la nouvelle Radio-Canada en 2016. Ma pièce de théâtre Ici, seulement ici a été mise en espace au Cocq’Arts, festival de Bruxelles, en 2017. L’Enfant-Tonnerre, pièce de théâtre jeunesse, a été finaliste du prix Annick Lansman en 2020. Ma dernière pièce, Petit vélo, sera jouée à La Fabrique de théâtre en 2023.

Ma nouvelle en quelques mots

Il existe des gens sur qui la poisse colle à la peau comme une sangsue, mais quand un petit vlimeux vient s’incruster dans le voisinage, un plus grand malheur encore est à venir.

Ma source d’inspiration pour ce texte

En pleine écriture d’une pièce de théâtre très sombre, j’ai eu besoin de m’aérer l’esprit. Aussi, par jeu, j’ai demandé à mon fils de me nommer deux professions et deux pays, pour me mettre des contraintes. J’aime les contraintes, ça me stimule beaucoup.

Les premières lignes de ma nouvelle

« Il n’avait jamais eu de chance. De cela, personne ne pouvait douter. Ses huit faillites consécutives l’avaient laissé à chaque fois appauvri, physiquement amoindri et d’autant plus teigne qu’il n’avait jamais été conciliant. Il s’était juré de ne plus y revenir, l’avait répété à l’envie et à qui voulait bien l’entendre, penché sur le comptoir du bar au-dessus du corps vitreux d’une sixième victime, une fin du monde avalée de travers après avoir plané des heures sur des hauteurs boréales cuivrées. » — Une citation de Extrait de Le schmock et le schnock, de Françoise Dupal

