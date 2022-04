Un gâteau pour deux, de Marie-Ève Bisson

Qui suis-je?

J’ai passé ma petite enfance à Percé, en Gaspésie, puis mon enfance et mon adolescence à Québec. Je suis toponymiste, un métier qui implique d’expliquer souvent ce que c’est, mais surtout, qui me permet de réunir mes intérêts pour la langue et la géographie. Je suis auteure de nouvelles et de récits depuis que je sais écrire. J’ai été publiée pour la première fois en juin 2021 dans le collectif de nouvelles Solstice d’été. Mon récit intitulé Cathéter(s) est paru en décembre de la même année. J’ai remporté le premier prix de l’édition 2021 du concours littéraire Octobre le mois des mots grâce à mon texte La mémoire des pierres, publié dans le numéro du printemps 2022 du magazine Nuit blanche.

Ma nouvelle en quelques mots

Un gâteau pour deux est une incitation à ralentir et à profiter de ses cinq sens, une invitation à laisser savoir à une amie qu’on pense à elle et à passer du bon temps ensemble, malgré la distance et le temps qui file.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Cette nouvelle tire son origine d’un exercice d’écriture dont le but était de transformer une recette de cuisine en texte littéraire. Elle s’inspire donc d’une recette de gâteau, oui, mais également – de façon confuse et non exhaustive – du confinement, de ma vie à temps partiel à la campagne, de mon amour pour les plantes sauvages, de l’amitié, de souvenirs d’adolescence et du contenu périmé de mon frigo.

Les premières lignes de ma nouvelle

« On est si loin l’une de l’autre, depuis tout ce temps. C’est fou, ça fait plus d’un an maintenant. Ce matin, j’ai eu un flash. Malgré les kilomètres qui nous séparent, j’ai eu envie de t’inviter dans ma campagne, dans ma maison, dans ma cuisine. Si l’idée te plaît, laisse-moi te guider et, tu verras, ce sera comme si on se trouvait réunies à nouveau.



Avant tout, va mettre de la musique. Je te propose le disque de Bob Dylan, celui qu’on a tant écouté, adolescentes. Ensuite, enfile des vêtements confortables et verse-toi un verre de vin. Ça y est? Tu es prête? On va se faire, toi et moi, un dessert qui vient un peu de ma forêt, mais qui goûte beaucoup le ciel. Il est très simple à faire, je suis persuadée que tu as déjà tout ce qu’il faut à la maison. » — Une citation de Extrait d'Un gâteau pour deux, de Marie-Ève Bisson

