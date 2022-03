Drogues illicites : un approvisionnement sécuritaire est essentiel, conclut un comité

Un comité d'experts qui a étudié plus de 6000 décès liés aux drogues illicites entre 2017 et 2021 en Colombie-Britannique affirme qu’il est nécessaire d’offrir un approvisionnement sécuritaire aux personnes dépendantes afin de limiter le nombre de surdoses mortelles.

Dans son rapport rendu public mercredi  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), le comité de révision du Service des coroners révèle que la cause principale des plus de 6000 décès liés aux drogues est l'approvisionnement de plus en plus toxique et imprévisible de drogues illicites et les politiques sur les drogues en Colombie-Britannique qui forcent les consommateurs à utiliser le marché noir.

Le président du comité, Michael Egilson, affirme qu’il est urgent d’agir. Le rapport contient, dit-il, des recommandations d'actions concrètes que les autorités doivent mettre en oeuvre rapidement pour limiter le nombre de décès liés aux drogues illicites.

« Le calendrier proposé est très agressif, mais la COVID-19 a démontré que les décideurs peuvent agir rapidement lorsque des vies sont en jeu et nous savons que chaque mois d’inaction équivaut à des centaines de vies perdues. » — Une citation de Michael Egilson, président, comité de révision des décès

Le comité recommande :

d’assurer un approvisionnement sécuritaire de drogues aux personnes à risque de mourir en raison de l'approvisionnement toxique de drogues illicites;

de développer un plan d’action sur les drogues toxiques de 30, 60 et 90 jours avec un suivi continu;

d’établir un continuum de soins basé sur des preuves médicales et scientifiques.

Les recommandations du comité ont été envoyées aux ministères et organismes britanno-colombiens concernés, précise le rapport.

Les décès dus aux drogues toxiques étaient en hausse de 21 pour cent en 2021 par rapport à l’année dernière. Photo : Ben Nelms / CBC

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Sheila Malcolmson, reconnaît que la province doit faire davantage pour lutter contre la crise des drogues toxiques et affirme que le gouvernement y travaille tous les jours.

Elle vante le travail déjà accompli par la Colombie-Britannique, tel que des investissements en santé mentale et en services de toxicomanie, et, depuis 2020, un programme d’approvisionnement plus sécuritaire.