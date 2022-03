Une escouade gaspésienne d’intervention rapide lors de violence conjugale

Cette cellule de crise mobilisera les organisations concernées par les problématiques de violence conjugale dans un contexte de haute dangerosité.

De nombreux intervenants de la région vont travailler ensemble, dont notamment la Sûreté du Québec, le CISSS, les Services professionnels correctionnels, Équijustice Gaspésie, Convergence et l’Alliance gaspésienne.

Des personnes pivots seront recrutées dans chaque organisation.

Tous suivront une formation adaptée afin de déterminer, en amont d’une crise potentielle, quels sont les risques ainsi que les balises d’intervention.

La porte-parole de l’Alliance gaspésienne d'aide et d'hébergement de la Gaspésie, Monic Caron, indique que certains indices comme une rupture récente, un conjoint insistance, des menaces permettent déjà aux intervenants de mesurer les risques de danger.

Mme Caron, qui était en entrevue à l’émission Bon Pied, bonne heure avec sa collègue Nancy Gough, voit cette cellule d’intervention comme un filet de sécurité supplémentaire pour les femmes victimes de violence conjugale.

L’objectif, dit-elle, est de lever un drapeau rouge et d’organiser de manière efficace le moment où on devra lever le drapeau rouge et assurer la sécurité de la femme et de ses enfants.

La nouvelle escouade sera bâtie selon un modèle qui tient compte des réalités spécifiques à la région comme l’étendue du territoire, les routes sans communication cellulaire, des services qui ne sont pas présents dans toutes les MRC.

Monic Caron donne aussi l'exemple de la chasse est très prisée en Gaspésie et qui rend la présence d'armes à feu dans les foyers beaucoup plus fréquente que dans d'autres régions. Ce sont ce genre d’éléments qui sont présents chez nous et peut-être moins au centre-ville de Québec ou Montréal , relève Monic Caron.

Des escouades comme celle qui sera créée en Gaspésie existent déjà dans sept autres régions du Québec.