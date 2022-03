Vivre avec 726 $ par mois : « C’est un mystère que ces personnes-là survivent »

Une personne seule vivant de l'aide sociale reçoit 726 dollars par mois au Québec. En 2021, le coût moyen d'un logement de trois pièces et demie était de 783 dollars dans la province. Avec les hausses de tarifs, du coût du panier d'épicerie et de l'inflation, des organismes constatent que l'étau se resserre sur les personnes plus vulnérables et sonnent l'alarme.