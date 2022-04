Pour faire des pickles…, de Frédéric Hardel

Qui suis-je?

Je suis originaire de Montréal, même si j’ai passé les 10 dernières années (jusqu’à l’été dernier) au Bas-Saint-Laurent. Après avoir été tour à tour parachutiste, marin et archéologue avant l’âge de 12 ans, j’ai finalement mal tourné et suis devenu bibliothécaire, à la suite d'études en littérature et en bibliothéconomie. Côté écriture, j’ai eu le plaisir de publier quelques nouvelles dans des revues littéraires et la chance d’en voir certaines être primées. Pour le moment, dans mes temps libres, je travaille sur un projet de recueil à la vitesse d’une tortue sous sédation, mais comme l’aurait écrit l’auteur néerlandais Cees Nooteboom : Quand on ne sait pas où on va, la vitesse du déplacement ne compte plus. Sinon, je suis un inconditionnel de Don Quichotte, de Kafka et du pain au levain.

Ma nouvelle en quelques mots

Ma nouvelle est une mise en fiction de l’histoire vraie d’Annie Edson Taylor, qui à 63 ans, en 1901, a été la première personne à descendre les chutes du Niagara dans un tonneau. Je fais raconter cette histoire par un personnage fictif, une descendante de la famille de Frank Russell, le directeur d’Annie.

Ma source d’inspiration pour ce texte

Insomniaque, je passe beaucoup (beaucoup!) de mes nuits sur Internet à glaner des informations sur toutes sortes de sujets et j’ai croisé par hasard Annie Edson Taylor, qui m’a fasciné. Il y a tant de choses dans la vie de cette femme qui constituent de la matière à raconter!

D’abord, on a un personnage improbable, une femme de 63 ans qui a eu une vie hors norme et qui décide de faire quelque chose de complètement décalé pour faire un coup d’argent et assurer ses vieux jours. Le fait que ce soit une femme, évidemment, est essentiel, puisqu’on est au tournant du 20e siècle et qu’elle semble entièrement affranchie du portrait habituel qu’on peut se faire d’une femme des classes populaires de cette époque. Annie est indépendante et anticonformiste. Je l’adore! Ensuite, même si cette histoire a 120 ans, elle est absolument contemporaine, parce qu’elle parle de recherche de gloire et de visibilité à outrance.

Enfin, la conclusion malheureuse de son aventure ajoute une couche de pathos sur tout ça. Il faut dire que j’aime bien les histoires qui finissent mal! J’avais alors envie de raconter cette histoire à ma manière, par le biais d'un personnage féminin fort qui venait symboliquement venger Annie. Les nouvelles que j’écris habituellement sont entièrement fictives, mais mes insomnies et la sérendipité ont fait en sorte que je crée celle-là!

Quelques lignes de ma nouvelle

« "Donc, pour faire des pickles, vous avez juste besoin d’eau, de vinaigre et de petits concombres. C’est tout! Le reste – ail, herbes, épices – est facultatif; les plus conservateurs diront même que c’est superflu. Comme contenant, la plupart des gens utilisent maintenant des pots Mason en verre, mais moi je continue de les mettre dans un baril en bois, comme celui-là, mais plus petit, bien sûr."



[...]



"Vous savez, ce gros tonneau, c’est celui qui a été utilisé par Annie Taylor…", poursuit-elle, attendant vraisemblablement une réaction. L’homme, timidement, hausse les épaules, croyant qu’elle parle d’une spécialiste des marinades. Le naturel avec lequel elle a prononcé cette dernière phrase, comme si le monde entier connaissait cette Annie Taylor, l’empêche d’avouer son ignorance. » — Une citation de Extrait de Pour faire des pickles…, de Frédéric Hardel

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à toute personne qui écrit, de façon amateur ou professionnelle. Ils récompensent chaque année les meilleurs poèmes, nouvelles et récits inédits soumis au concours.