L’avenir d’un sentier populaire près de Chéticamp au Cap-Breton est menacé

Le sentier de la mine de plâtre est bien différent aujourd'hui. Des milliers de personnes marchent maintenant chaque année sur ce sentier dégagé et relativement plat situé à Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.

Avec son lac bleu-vert pittoresque, ses falaises rocheuses et un belvédère parfait pour les photos, pas étonnant que le sentier de la Mine de plâtre soit le deuxième site extérieur le plus visité au Cap-Breton, après le sentier Skyline.

Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la destination touristique est une propriété privée gérée par une poignée de bénévoles.

Nous sommes sur le célèbre Cabot Trail et nous sommes juste à côté du célèbre parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Des endroits financés, soutenus et commercialisés par les gouvernements fédéral et provincial , dit André Bourgeois, membre du comité du sentier de la mine de plâtre.

Le comité du sentier de la mine de plâtre, de gauche à droite : Denise Bourgeois, Michel Aucoin, André Bourgeois et Jillian Baker. Photo : Gracieuseté : André Bourgeois

Et ici, nous avons ce petit site qui était autrefois une mine sans marketing ni budget publicitaire, sans employé, avec des terres privées et il est géré par cinq ou six bénévoles locaux dévoués. C'est assez incroyable quand on y pense.

Victime de son succès

Le sentier passe à travers des terres privées et il a explosé en popularité au cours de la dernière décennie, en partie grâce aux médias sociaux.

Les touristes qui affluent ici toute l'année à pied et à travers le réseau de sentiers de motoneige n'hésitent pas à publier des photos de paysages à couper le souffle, en particulier la vue du haut d'un belvédère, accessible uniquement après avoir escaladé une forte pente, à l'aide d'une grosse corde.

Les joyaux cachés n'existent plus vraiment. Il est difficile de garder quoi que ce soit de secret. Ça fait partie de l'époque dans laquelle on vit , pense le bénévole de 55 ans.

À cause de l’achalandage, on a un heureux problème , explique Réjean Aucoin qui fait aussi partie du comité de bénévole du sentier.

Il faut améliorer le sentier et l’expérience et pour ça ça nous prend des infrastructures, il faut faire du revêtement et creuser des fossés, toutes sortes de choses qu’il faut faire quand on ouvre un sentier de cette ampleur.

Le sentier est également visité pendant les mois d'hiver, car il se connecte au réseau de sentiers de véhicules tout-terrain de l'île à travers les hautes terres et les montagnes. Photo : Gracieuseté : André Bourgeois

Le comité a reçu une subvention gouvernementale de 100 000 $ pour ces aménagements, mais avant il y a un problème à régler.

L'organisation bénévole doit acheter un terrain privé qui sert de stationnement pour les visiteurs du site.

Le propriétaire a accepté de vendre le terrain au comité, mais celui-ci doit maintenant trouver l'argent pour l'acheter.

C’est pour ça qu’il a lancé une campagne de sociofinancement pour amasser 50 000 $ d'ici mai, qui ira à l'achat du terrain. En quelques jours la campagne a amassé plusieurs milliers de dollars.

Et même si c’est beaucoup de travail pour les bénévoles, pas question d’abandonner maintenant.

Il y a beaucoup de sentiers comme celui-ci en Nouvelle-Écosse gérée par des bénévoles , fait remarquer Réjean Aucoin.

L’avantage de celui-ci c'est que c'est maintenant devenu un des sites incontournables à visiter si on vient au Cap-Breton ou à Chéticamp.

L’histoire de la mine de gypse

L'histoire de la mine de Chéticamp remonte à la fin du 19e siècle.

Au début de la mine, le gypse était transporté au port à cheval et en calèche. Une voie a ensuite été construite pour une locomotive. Photo : Gracieuseté : comité du sentier de la mine de plâtre

Du gypse a été découvert dans une montagne en 1897 par M.W. Grandin, un prospecteur de New Glasgow.

En 1907, le père Fiset, curé de la paroisse de Chéticamp, et son neveu, Louis, qui était médecin, ont formé la Great Northern Mining Company.

Au printemps de l'année suivante, l'équipement de l'usine a été livré et transporté à cheval et en charrette jusqu'au site. Le site a changé de main quelques fois avant sa fermeture en 1939, à cause de la Deuxième Guerre mondiale.

L’avenir du sentier

Le sentier de la mine de plâtre suit l'ancien chemin de fer qui reliait le port de Chéticamp à la mine.

La construction a commencé en 2009, avec des investissements de la municipalité, des groupes d’intérêts et beaucoup d'aides de bénévoles.

Jusqu'à la formation du comité en 2019, tous les travaux physiques sur le sentier et l'entretien étaient organisés et effectués par les habitants de manière ponctuelle.

À long terme, ce qu’on veut faire, c’est développer un sentier autour du lac de la mine , dit Réjean Aucoin. Parce que c’est vraiment un endroit extraordinaire et là ce n’est pas accessible.

André Bourgeois est bien d'accord : c'est un site exceptionnel .