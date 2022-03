De la prospection minière près de chez vous sans avertissement?

Le projet de loi 75 a déjà franchi les étapes de la première et de la deuxième lecture et il pourrait être adopté au printemps.

Le changement proposé met en colère John Detorakis, propriétaire d’une pépinière et d’un centre jardinier à St. George, dans le sud-ouest de la province.

Il a été renversé l’an dernier en apprenant que sa ferme faisait partie d’une concession minière d’une entreprise de Montréal qui cherchait de l’or.

Au Nouveau-Brunswick, comme dans une bonne partie du Canada, la Couronne possède les minéraux qui se trouvent à la surface et dans le sous-sol, et elle peut accorder à des entreprises des droits de prospection minière. La Loi sur les mines, à l’heure actuelle, stipule que les propriétaires doivent être informés avant toute prospection sur leurs terres et qu’ils doivent donner accès à leurs terres.

John Detorakis a contesté la concession minière sur ses terres parce qu’il n’avait pas été informé au préalable et il a gagné sa cause en mai 2021.

Le fermier John Detorakis affirme que cette photographie a été présentée durant sa contestation d’une concession minière sur ses terres et que c’est que le genre de prospection minière manuelle que le projet de loi 75 autorisera sur les terres privées sans qu’il soit nécessaire de prévenir les propriétaires. Photo : Gracieuseté : John Detorakis

Les modifications à la loi, si elles sont adoptées, empêcheront toute contestation pour cette raison. Elles permettront aux prospecteurs qui disposent d’un permis de creuser peu profondément le sol d’une propriété privée avec des outils manuels.

Dans sa décision rendue en mai 2021, le commissaire aux mines, Michel Poirier, a indiqué que ce genre d’activité peut causer des dommages aux terres.

Les agriculteurs sont mécontents

Le président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, Christian Michaud, dit être choqué.

L’Alliance agricole, selon lui, a appris l’existence du projet de loi grâce aux médias. Il affirme que les agriculteurs n’ont pas été consultés et qu’il est inquiétant de ne pas savoir exactement à quoi s’attendre.

Il qualifie d’irresponsable l’absence de consultation des personnes qui, dit-il, seront les plus touchées par les changements proposés.

Le bureau du ministre des Ressources naturelles, Mike Holland, a répondu à une demande d’entrevue en envoyant une déclaration par courriel.

Selon le porte-parole Jason Hoyt, l’objectif du projet de loi 75 est de clarifier le type d’activité en question et d’établir des limites pour que les prospecteurs et les propriétaires sachent à quoi s’attendre.

M. Hoyt ajoute que la loi actuelle exige le consentement des propriétaires si la prospection endommageait les terres ou perturbait la jouissance de ces dernières. Il précise qu’en vertu des changements proposés, la cueillette d’échantillons à la main ou avec des outils manuels, par exemple un marteau, ne sera pas considérée comme étant dommageable.

Les verts réagissent

Le chef du Parti vert, David Coon, dit avoir eu des maux de tête lorsque des prospecteurs sont passés sur ses terres dans le comté de Charlotte il y a quelques années.

M. Coon dit que le projet de loi du ministre Holland est hors de l'ordinaire et que peu de choses peuvent être faites pour empêcher les progressistes-conservateurs de l’adopter. Il ajoute toutefois que tout nouveau gouvernement à l’avenir pourrait annuler ces changements.

Selon lui, le gouvernement dit qu’il veut clarifier les choses en contrant ou en neutralisant les décisions du commissaire aux mines rendues en faveur d’agriculteurs.

Aucun propriétaire, selon David Coon, n’aime l’idée que quelqu’un exerce des activités sur ses terres sans son autorisation.