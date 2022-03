De bonnes habitudes de conduite pour diminuer son budget d’essence

Malgré la promesse du premier ministre albertain Jason Kenney de supprimer la taxe provinciale sur les carburants tant que le prix du baril de pétrole sera supérieur à 90 $ américains, la facture d’essence reste salée depuis plus d’une semaine, en Alberta.

Cependant, selon le directeur de l’école de conduite de l’Association des automobilistes de l'Alberta (AMA) Ryan Lemont, faire des économies dans sa consommation d’essence est tout de même possible et accessible à tous.

Il n’y a pas de solution miracle, mais c’est une combinaison de technique et de pratiques à prendre dans sa conduite , souligne--t-il.

Ainsi, économiser du carburant ne se fait pas du jour au lendemain, mais demande de la patience, de bonnes habitudes et un peu de réflexion pour un résultat satisfaisant à long terme.

Repenser ses habitudes

Vérifier le trajet le plus court ainsi que les zones de travaux et d’embouteillages peut permettre de d'économiser du temps et de l'essence. On se laisse souvent avoir à croire que l’on sait déjà par où passer et, pourtant, on peut facilement être surpris , mentionne Ryan Lemont.

Faire rouler son moteur à l'arrêt consomme beaucoup d’essence, rallonger son trajet de quelques minutes pour éviter les embouteillages est parfois plus rentable. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

De plus, faire tourner le moteur à l’arrêt est souvent ce qui consomme le plus et pendant l’hiver albertain, il n’est d’ailleurs pas rare de voir les usagers démarrer leurs voitures longtemps avant de prendre la route.

Pourtant, selon l’expert en conduite, il n’est pas toujours nécessaire de faire chauffer sa voiture plus de quelques minutes avant de partir. C’est peut-être plus agréable pour le conducteur d’être au chaud, mais en réalité, si on pense à brancher sa voiture à partir de -15 degrés, c’est suffisant , avance-t-il.

Mettre le frein sur l’impatience

Ralentir sa vitesse de croisière est un conseil régulièrement répété. Pourtant, d'après Ryan Lemont, la vitesse n’est pas ce qui permet de vraiment faire la différence sur la consommation d’essence. Pour cet habitué, tout est une question de fluidité.

« Le plus important est de regarder ce qu’il se passe 12 à 15 secondes devant soi et de pouvoir anticiper. » — Une citation de Ryan Lemont, directeur de l’école de conduite de l’Association des automobilistes de l'Alberta

Grâce à ce court instant, c’est l’ensemble de la conduite qui est touché puisque, par exemple, au lieu de freiner, le conducteur aura le temps de décélérer en levant son pied de l’accélérateur. Il s’agit avant tout de ne pas être brusque, que ce soit sur la pédale de frein ou celle de la vitesse , explique-t-il.

Selon lui, prendre son temps au démarrage et maintenir sa vitesse par la suite sont les clés d’une conduite plus économique.

De l'entretien aux solutions de rechange

La maintenance du véhicule n’est pas non plus un détail quand il est question de faire des économies.

Que ce soit la pression des pneus, leur alignement ou tout simplement ne pas oublier de vérifier le niveau d’huile, suivre le manuel d’entretient permet d'optimiser l'utilisation d'un véhicule et, par conséquent, de diminuer sa consommation d’essence.

Ne pas oublier de vider son véhicule d’un excédent de poids superflus, tel qu’un sac de sable à la fin de l’hiver, permet aussi de consommer moins d’essence. Photo : Getty Images / Nickbeer

Néanmoins, pour le spécialiste, il s’agit avant tout de voir les choses dans leur globalité et d’avoir la volonté de changer sa façon de faire.

« C’est en cumulant les efforts que l’on finit par obtenir un résultat. » — Une citation de Ryan Lemont, directeur de l’école de conduite de l’Association des automobilistes de l'Alberta