Un nouveau centre communautaire pourrait être construit à Grande-Entrée

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine envisage la construction d'un nouveau bâtiment pour remplacer le Capitole de l'Est à Grande-Entrée.

Le conseil municipal a octroyé mardi soir un contrat de 15 000 $ à la firme d’architectes Coursol-Miron pour la préparation de plans préliminaires, afin d'avoir un meilleur aperçu des coûts d'un tel projet.

Jusqu’ici, le conseil municipal analysait trois scénarios dans le dossier : la rénovation du Capitole de l'Est, la construction d’un agrandissement annexée à l’Auberge La Salicorne et la construction d’un nouveau bâtiment.

Construit dans les années 1980, le Capitole de l'Est abrite plusieurs services municipaux, mais également d'autres organismes. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le maire considère actuellement l’option d’une nouvelle construction comme étant la plus plausible , bien que plusieurs étapes restent encore à franchir avant la confirmation du projet.

La rénovation de Capitole de l’Est nécessiterait une enveloppe de plus de 6 millions de dollars, ce qui nous apparaît exagéré pour un bâtiment qui ne répond pas aux besoins de la population , explique Jonathan Lapierre.

« Le bâtiment actuel est en décrépitude avancée et ne répond plus aux besoins de la population de Grande-Entrée. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

On aurait besoin de quelque chose de plus moderne, mais quelque chose de plus petit , fait valoir le maire.

Le bâtiment est considéré vétuste par la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Quant à la possibilité d’annexer un bâtiment municipal à l’Auberge La Salicorne, le maire indique qu’il s’agit d’une option qui pourrait compliquer l’obtention de subventions gouvernementales, étant donné que l’agrandissement serait fait à partir d’un édifice privé.

Il est encore trop trop pour totalement écarter les autres scénarios, mais pour l’instant on concentre nos énergies sur la construction d’un nouveau bâtiment , précise le maire des Îles-de-la-Madeleine.

La Municipalité se penche sur l'avenir de plusieurs de ses bâtiments depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Un terrain municipal situé derrière l'école de Grande-Entrée a déjà été ciblé pour la construction éventuelle d'un nouveau centre communautaire.

Si le projet de construction d’un nouveau centre communautaire va de l’avant, le maire indique déjà que la Municipalité serait prête à céder le Capitole de l’Est pour une somme symbolique, dans l’espoir qu’un promoteur le convertisse en immeubles à logements.

La Municipalité a déjà vendu pour 10 $ l’aréna ancien de Havre-aux-Maisons et pour 1 $ le Colisée Albin-Aucoin de Fatima à des promoteurs immobiliers.