Ottawa lance un appel de propositions pour le train à grande fréquence Québec-Toronto

Ottawa souhaite ainsi développer un partenariat avec le secteur privé [qui] nous fera profiter de son expertise et de sa capacité d’innovation en tant que développeur du projet de train à grande fréquence , a indiqué Mme Koutrakis lors du point de presse. La déclaration d’intérêt vise aussi à fournir les renseignements utiles à l’industrie pour qu’elle puisse participer aux étapes subséquentes de cette importante infrastructure de transport.

« Nous allons développer [une infrastructure de transport] efficace, abordable et verte. Ce sera le plus grand projet de transport dans l’histoire du Canada. » — Une citation de Omar Alghabra, ministre des Transports

Selon M. Alghabra, les travaux pour le Train à grande fréquence TGF devraient commencer vers 2025, pour une entrée en fonction au début de la décennie 2030. Il reliera les grands centres de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, notamment.

La participation des Premières Nations est essentielle au succès du Train à grande fréquence TGF , a fait savoir le ministère.

« Nous nous entretiendrons avec les peuples autochtones et les communautés qui pourraient être touchées par le projet, et examinerons soigneusement leur point de vue. » — Une citation de Annie Koutrakis, secrétaire parlementaire du ministre des Transports

Le gouvernement du Canada souhaite également collaborer avec des entreprises autochtones pour la réalisation du projet de Train à grande fréquence TGF , leur offrant ainsi des opportunités économiques importantes. Les Premières Nations seront mises à contribution dans les phases subséquentes du projet.

Le train à grande fréquence est un projet transformateur qui promet de changer fondamentalement la façon dont les Canadiens voyagent dans le sud de l’Ontario et du Québec, en améliorant l’accessibilité et en offrant plus de souplesse pour les déplacements , a affirmé le ministre Alghabra.

La construction du Train à grande fréquence TGF permettra aux passagers d’avoir des temps de déplacement plus courts et des trains plus rapides, une meilleure ponctualité, des fréquences plus élevées et des itinéraires plus directs avec une meilleure connectivité entre les villes et les autres modes de transport , a dit pour sa part Mme Koutrakis.