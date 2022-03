Record de 1,8 G$ en vente de produits forestiers en 2021 en Saskatchewan

Selon la ministre de l’Énergie et des Ressources de la Saskatchewan, Bronwyn Eyre, c'est signe que la province est en voie d'atteindre ses objectifs pour 2030, notamment doubler la croissance du secteur forestier et augmenter la valeur des exportations.

« L’industrie forestière est le plus grand secteur du nord de notre province. » — Une citation de Bronwyn Eyre, ministre de l’Énergie et des Ressources de la Saskatchewan

En septembre 2021, le gouvernement provincial avait annoncé l’octroi d’allocations de bois d'œuvre afin de soutenir quatre grands projets forestiers.

Ces projets, qui devraient créer plus de 2600 emplois forestiers, comprennent la construction d’une usine de panneaux de lamelles orientées à Prince Albert et la réouverture d’une usine de pâte à papier, toujours à Prince Albert. À cela s'ajoute l’agrandissement de la scierie de Carrot River et la rénovation de la scierie de Big River.

Dans la province, sept installations produisent du bois d’œuvre, des panneaux de lamelles orientées et de la pâte à papier.

Ce sont 230 entreprises qui fournissent des biens et des services pour soutenir les fabricants de produits forestiers primaires.

La Saskatchewan mise aussi sur l’usine NorSask Forest Products, située à Meadow Lake. Il s'agit de la plus grande usine canadienne de produits forestiers appartenant entièrement aux Premières Nations.

Les membres des Premières Nations représentent plus de 27 % de la main-d'œuvre du secteur forestier de la Saskatchewan. Cela correspond au pourcentage le plus élevé de toutes les provinces confondues.

Plus de 75 % des produits forestiers primaires de la province sont exportés.

Alors que 100 % des produits de pâte à papier se dirigent vers l’Asie, 67 % du bois d'œuvre et des panneaux de lamelles orientées partent en direction des États-Unis.