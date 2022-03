14 cas de décès d’Autochtones à Thunder Bay identifiés pour une nouvelle enquête policière

Les enquêtes policières initiales se sont révélées en grande partie lentes, incomplètes et non conformes aux normes, selon le rapport.

Ces cas concernent des Autochtones et remontent à une période s’étalant entre 2006 et 2019. La plus jeune personne était âgée de deux mois et la plus âgée de 61 ans.

Le rapport fait partie des travaux du comité Une confiance trahie, formé après que l'organisme de surveillance de la province, le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police, eut trouvé des preuves de racisme systémique dans les forces de police de la ville en 2018.

Le comité a demandé la réouverture des enquêtes par mort subite de neuf Autochtones. Une partie du processus consistait à déterminer si d'autres enquêtes sur les morts subites entreprises par le service de police de Thunder Bay devaient être menées à nouveau.

Les ampoules rouges représentent les femmes et les jeunes filles autochtones disparues ou assassinées, tandis que l’étoile bleue représente la police de Thunder Bay. (Archives) Photo : CBC

Le rapport divulgué, mis à jour en février 2022, commence par un avertissement selon lequel en raison des délais et des ressources limitées allouées au processus décrit dans ce rapport, les cas fournis ici ne constituent pas une liste exhaustive , ajoutant qu'il pourrait y avoir d'autres cas de mort subite qui justifient une enquête plus approfondie.

Brian Gray, un porte-parole du ministère du Procureur général de l'Ontario, a confirmé à CBC News que le ministère avait reçu et examinait maintenant la demande de réexaminer 16 morts subites dans une nouvelle enquête.

De plus, le rapport recommande d'examiner 25 cas non résolus de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées à Thunder Bay. Certaines enquêtes sont restées ouvertes et non résolues depuis plus de deux décennies.

CBC News a soumis une demande d'entrevue à la cheffe du service de police, Sylvie Hauth, mais son porte-parole n'avait pas donné suite à cette demande au moment de la publication.

Le rapport examine des années d'enquêtes

Il s'agit du dernier développement d'une série de plaintes et d'enquêtes externes sur les forces de police de la ville au cours des deux derniers mois, qui survient alors que le processus initial de Une confiance trahie est presque conclu.

En 2018, le Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police a publié le rapport Une confiance trahie, qui a trouvé des preuves de racisme systémique au sein de la force. À l'époque, le bureau a examiné 37 enquêtes par mort subite menées par la police de Thunder Bay et a conclu que neuf d'entre elles étaient si problématiques qu'elles devraient être reconduites par une équipe d'enquête multidisciplinaire.

Ces neuf réouvertures d'enquêtes initiales ont été critiquées par les familles et leurs avocats pour leur manque de transparence, mais elles sont depuis terminées et les résultats sont maintenant partagés avec les membres des familles, selon le coroner en chef de l'Ontario.

Le rapport Une confiance trahie recommandait également à l'équipe d'établir un protocole pour déterminer si d'autres enquêtes par mort subite de la police de Thunder Bay devraient être refaites.

Le Dr Dirk Huyer affirme que le point de vue des Autochtones sera pris en compte dans le rapport final des neuf nouvelles enquêtes. L'aînée Helen Cromarty faisait d'ailleurs partie du comité de gouvernance. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Dans le cadre de son travail, l'équipe d'enquête multidisciplinaire a procédé à un examen non exhaustif des dossiers du service de police et du coroner provincial pour les cas de mort subite et de mort autochtone entre 2000 et 2020. Ces dossiers comptaient 229 cas.

Les 16 cas recommandés pour une révision couvrent ce qui a été initialement déterminé comme étant des suicides apparents ou des décès jugés accidentels dans des circonstances suspectes, notamment en raison de noyade, de chutes répétées ou d'hypothermie, de surdose de drogue, notamment deux cas peu après que l'individu soit parti ou ait reçu son congé de l'hôpital de Thunder Bay.

En janvier 2017, la police de Thunder Bay a créé un comité d'examen des morts subites qui devait toutes les examiner pour s'assurer que toutes les mesures d'enquête eussent été prises. Mais le rapport divulgué indique que la police a enfreint cette nouvelle politique dans trois des quatre cas de mort subite examinés depuis 2018.

Examens du coroner demandés pour améliorer la sécurité publique

Le rapport reconnaît que la police de Thunder Bay a mis à jour ses politiques sur les personnes disparues en 2016.

Le manque de ressources et de stratégies pour enquêter correctement et limiter les disparitions de personnes autochtones est devenu une menace importante pour la sécurité publique , précise le rapport.

Le Dr Dirk Huyer, coroner en chef de l'Ontario, a confirmé qu'il ordonnera un nouvel examen systémique, indépendant du processus d'enquête sur les décès de la police de Thunder Bay, en vertu de la Loi sur le coroner. Cet examen prendra tous les matériaux recueillis au cours des dernières années du processus Une confiance trahie pour explorer leurs observations sur la façon dont le processus a été mené et identifier des recommandations pour créer une voie à suivre.

Le coroner en chef n'a pas dit qui fait partie du cercle consultatif, dirigé par des Autochtones, qui guidera ce travail ni qui rédige ce rapport. Il a déclaré que l’équipe est composée de personnes ayant un large éventail d'expertises, y compris la police, les enquêtes sur les décès, les droits de l'homme et les traumatismes intergénérationnels.

Leur travail a commencé en février.

D’après les informations de Logan Turner · CBC News