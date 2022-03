2Frères, Les Louanges, Sarahmée s’ajoutent à la programmation du FestiVoix

Signe que le FestiVoix est de retour comme nous l’avons toujours connu, les différentes scènes de l’événement retrouveront leurs artistes chouchous pour nous faire revivre la magie du spectacle.

2Frères et Roch Voisine occuperont la grande scène du Fleuve Loto-Québec. Les Trifluviens retrouveront le sympathique et chaleureux duo composé d’Éric et Sonny Caouette le vendredi 8 juillet. Des retrouvailles aussi pour Roch Voisine dont le dernier passage remonte à il y a près de 15 ans. Il célébrera les 10 ans de son spectacle Américana le dimanche 10 juillet.

Vincent Vallières a fait partie des invités du FestiVoix Photo : Facebook / Festivoix

Dans l’écrin de la scène du monastère

Au fil des années du FestiVoix, la scène sous les arbres dans la cour des Ursulines a procuré des moments inoubliables pour les artistes et les festivaliers. Vincent Vallières fait partie de ceux-là. Il prépare un spectacle spécialement pour le FestiVoix qu’il présentera le samedi 9 juillet. Ingrid Saint-Pierre, qui occupe une place particulière dans le coeur des Trifluviens, viendra y faire une petite incursion qui va sûrement procurer de grandes émotions.

Louis-Jean Cormier y reviendra également le vendredi 8 juillet. France D’Amour participera au FestiVoix pour la première fois en carrière le jeudi 7 juillet.

Les festivaliers pourront revivre des souvenirs et sans doute chanter des succès qui les ont marqués avec Joe Bocan, Marie Carmen et Marie-Denise Pelletier. Elles présenteront leur spectacle Pour une histoire d’un soir le 2 juillet.

La scène de Vieille prison est installée ans la cour arrière du Musée Pop. Photo : Radio-Canada

Comme dans notre cour

La jeune scène de la Vieille Prison Le trou du diable n’existe que depuis quelques années, mais s’est immédiatement imposée comme une incontournable pour commencer nos soirées. Son caractère intime et simple donne l’impression d’être dans notre cour arrière. Marc Déry sera le premier à s’y produire le 30 juin, viendront ensuite la nouvelle sensation venue de Nouvelle-Écosse P’tit Belliveau, le 7 juillet, et Jérôme 50 le lendemain.

On anticipe aussi des moments de douceur et de profondeur sur cette scène avec la venue de Catherine Durand le 1er juillet et de Natasha Kanapé Fontaine le dimanche 10 juillet.

Pour danser et s’éclater

Au bord du fleuve, la scène Quai Port de Trois-Rivières accueillera des artistes qui ne laisseront pas les festivaliers dans un état introspectif. Les Louanges, Jay Scøtt, Sarahmée, Sara Dufour, Mononc’ Serge s’y produiront.

Pierre Flynn et Éli Rose seront pour leur part du côté de la scène Jardin Bell.

Un festival attendu

C'est la plus grosse année du FestiVoix doté d'un plus gros budget. Il accueillera une centaine d'artistes au total. Le reste de la programmation sera dévoilée vers la fin du mois.

Moins de deux semaines après leur mise en vente, 60 % des passeports ont trouvé preneurs et 65 % des billets privilèges ont été vendus, selon Thomas Grégoire, le directeur général de l'événement. C'est 49 % des gens qui viennent de l'extérieur de la Mauricie et même 75 % des gens qui viennent de l'extérieur de Trois-Rivières. [...] Mais, avec les chiffres qu'on a, vu qu'on vend tous nos passeports en ligne, on sait d'où les gens viennent. C'est vraiment des chiffres qui sont très forts, la notoriété est très forte. On est dans une phase de développement, la pandémie ne nous a pas coupé les ailes, bien au contraire , indique-t-il.

Les organisateurs ne s’étonneraient pas de vendre tous les passeports d’ici le début de l’événement.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin