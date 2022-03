342 M$ seront investis dans les routes de l’Estrie d’ici 2024

C'est le ministre des Transports et député de Granby, François Bonnardel qui en a fait l'annonce mercredi matin.

Entre autres projets, on retrouve l'asphaltage de l'autoroute 10, en direction ouest, entre la route 112 à Sherbrooke et l'autoroute 55, à Magog. Aussi, la réfection du pont situé sur la route 112, au-dessus de la rivière Saint-François, à East Angus a été annoncée. Aussi, la reconfiguration de l'intersection des routes 112 et 139, à Granby, sera faite.

Au total, 107 millions de dollars seront investis pour remettre les chaussées en bon état, 56 millions de dollars pour remettre les structures en état et 178 millions de dollars pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner .

La liste des travaux qui seront effectués est disponible sur le site internet du ministère des Transports  (Nouvelle fenêtre) .