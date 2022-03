Le musée The Rooms reçoit le plus important don d’œuvres d’art de l’histoire de T.-N.-L.

Le musée provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, The Rooms, expose quelque 70 estampes inuit provenant du plus important don d'œuvres d’art dans l’histoire de la province.

L’exposition ne présente qu’une fraction des 400 estampes récemment données au musée par l’artiste William B. Ritchie, un lithographe et collectionneur originaire de Terre-Neuve qui a travaillé pendant plus de 30 ans avec les artistes du studio de Kinngait, au Nunavut.

Depuis qu’il travaille dans ce village du sud de l'île Dorset, situé à 400 km à l’ouest d’Iqaluit, M. Ritchie garde toujours une épreuve de chaque série d’estampes qu’il a aidé à produire et à vendre dans le sud.

L'estampe «Flight North» par Pudlo Pudlat.

Au début, il les gardait dans un tube sous son lit, en se disant qu’il pourrait les vendre lorsqu’il voulait prendre sa retraite. Mais il a finalement changé d’idée.

Trente ans plus tard, j’en avais tellement amassé qu’il ne me restait plus de place sous mon lit et je les mettais dans mon grenier , raconte le collectionneur.

L'estampe «Long Necked Loon» de Kenojuak Ashevak.

« J’aurais pu les vendre sur eBay, mais je me suis dit qu'il serait mieux de les donner aux Rooms pour remercier la communauté artistique [de Terre-Neuve-et-Labrador] qui m’avait tellement aidé au cours des années. » — Une citation de William B. Ritchie , collectionneur

Kate Wolforth, directrice des musées et des galeries aux Rooms, n’a pas pu attribuer une valeur monétaire au don, mais précise que le musée n’a jamais reçu autant d'œuvres d’art d’un seul collectionneur.

L'estampe «Evening Shadow» par Kananginak Pootoogook.

Encourager la créativité chez les artistes

Quand je suis arrivé à Cape Dorset, les collectionneurs n'achetaient que des estampes avec un style inuit très conservateur. J’étais nouveau, ça ne m’intéressait pas et j’ai encouragé les artistes à être plus créatifs et à faire n’importe ce qu’ils voulaient faire , raconte William B. Ritchie. Je leur ai dit, dessiner ce que vous connaissez, ce que vous faites, ce que vous aimez. Il n’y a plus de règles.

En donnant carte blanche aux artistes, et en promettant de les payer, il a provoqué une explosion de créativité à Kinngait.

Une série d’estampes décrivant la vie contemporaine inuit en a résulté : des avions, des familles en véhicule tout-terrain VTT , des caleçons.

L'estampe «Brief Case» d'Annie Pootoogook.

Il les a poussés dans des directions un peu plus contemporaines , explique Kate Wolforth.

ll leur a dit, "Dessinez votre vie contemporaine, votre vie quotidienne." Et c’est ce qu’on voit dans cette exposition. On voit l’art traditionnel, bien sûr, mais on voit surtout la vie quotidienne à Kingaitt.

L'estampe «Tuniqtaviniit» («Artifacts») de Siassie Kenneally.

La conservatrice Nakasuk Alariaq, une Inuk qui a grandi à Kinngait, ajoute que dans ces oeuvres d'art, il y a toujours une histoire qui est racontée, sur la culture inuit ou la vie quotidienne du village, comme la chasse aux baleines boréales, par exemple .

Ce n’est pas la première fois que le musée The Rooms met en vedette des artistes inuit. En 2016, ses conservateurs en ont monté une présentant plusieurs artistes du Nunatsiavut, le territoire inuit du nord du Labrador.

L’exposition, Helping Hands: 30 years at Kinngait Studios, se poursuit jusqu’au 5 juillet.