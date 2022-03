Le succès retentissant de l’artiste montréalaise Lana Denina dans le monde des NFT

Il y a un an, elle venait à peine de découvrir ce qu’étaient les JNF (jetons non fongibles, ou NFT en anglais), ces jetons cryptographiques qui permettent notamment d’authentifier des œuvres d’art numérique­. Depuis, elle a réalisé et vendu en quelques semaines une série de 500 œuvres graphiques, les Mona Lana, qui vaut aujourd'hui des centaines de milliers de dollars sur le marché des cryptomonnaies.

Cette nouvelle technologie a été une révélation pour l’artiste franco-béninoise de 24 ans, dont la famille a déménagé au Québec dans son enfance. Passionnée de dessin, elle développe un amour particulier pour l’art numérique et le dessin de personnages à l’aide du logiciel Photoshop.

Elle crée des portraits de personnes qui lui ressemblent, des femmes surtout, souvent métissées, le tout dans un style particulier aux couleurs terreuses et chaudes. Elle affiche certaines de ses œuvres sur les réseaux sociaux ou les vend sur les plateformes d’échange de JNF comme OpenSea.

On l’a vue dans diverses initiatives et entreprises artistiques à Montréal, dont pendant la production de la monumentale fresque La vie des Noir.e.s compte peinte sur la rue Sainte-Catherine à l’été 2020­. Mais sa passion a toujours été l’art numérique, et celui-ci trouve difficilement sa place dans les circuits traditionnels de l’art, selon elle.

Pour un artiste d’œuvre numériques, avant les NFT, c’était très dur parce que les galeries ne comprenaient pas notre art, elles ne savaient pas comment le vendre ou l’exposer, dit-elle. Il y avait vraiment une sorte de blocage entre le monde de l’art physique et le monde de l’art numérique.

Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (JNF, non-fungible tokens en anglais, ou NFT) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement grâce à la technologie de la chaîne de blocs.

Pour pouvoir vivre de son art, elle devait donc plutôt se concentrer sur des modes d’expression physiques, ce qui l’embêtait. J’avais une boutique en ligne et j’ai fait des tapis, des accessoires, tout ça , explique-t-elle.

Une technologie qui change la vie de l’artiste

En janvier 2021, le copain de Lana Denina lui a fait découvrir les JNF et les possibilités qu’ils ouvrent pour les créateurs et créatrices afin de faire rayonner leur œuvre et la vendre : C’était vraiment un moment qui change la vie, parce que c’est quelque chose qui manquait aux artistes du numérique.

Beaucoup d’artistes vendent des exemplaires uniques de leurs créations, la rareté du certificat numérique authentifié que constitue le JNF justifiant en quelque sorte la valeur qu’on lui accorde. Lana Denina a au contraire voulu créer avec les Mona Lana (un clin d’œil au Portrait de Mona Lisa de Léonard de Vinci) une série d’œuvres à collectionner.

Il s’agit de 500 portraits de visages de femmes, dont les traits, le teint de la peau et plusieurs autres caractéristiques diffèrent, partant de calques de base de plusieurs traits du visage tracés par Lana Denina. Un modèle informatique vient ensuite générer aléatoirement les portraits avec comme point de départ cette banque de données de traits.

Ces portraits ont été mis en vente en novembre au coût de 0,09 jetons d'Ethereum (une cryptomonnaie populaire) chacun, ce qui valait à l’époque un peu plus de 500 dollars canadiens, donc une valeur totale estimée autour de 250 000 $ pour la série à ce moment. Leur valeur, en jetons d'Ethereum, a beaucoup grimpé depuis.

Ils se sont envolés en quelques semaines seulement, et Lana Denina continue à recevoir un pourcentage des recettes de chaque vente sur des plateformes d’échange en ligne comme OpenSea. On a déjà vu des Mona Lana exposées dans des galeries numériques de propriétaires.

À noter : Les marchés des cryptomonnaies et des JNF sont extrêmement volatils et le jeton d'Ethereum avait perdu, en date du 8 mars, près de la moitié de sa valeur sur le marché comparativement au 2 novembre, date de la mise en vente de la série Mona Lana.

Les JNF, un feu de paille?

Si l’engouement pour les JNF est étourdissant, plusieurs spécialistes appellent à la prudence, rappelant que comme pour les cryptomonnaies, il n’y a aucune valeur fondamentale attachée aux JNF, et que leur prix de vente est fortement lié à la spéculation. Il faut par ailleurs faire attention aux œuvres plagiées ou frauduleuses sur les plateformes d’achat et de vente de JNF.

Lana Denina est toutefois persuadée qu’il s’agit d’une tendance durable et souhaitable. Quand elle a commencé à réfléchir à la série Mona Lana, elle voyait peu d’artistes de la communauté noire en activité dans le milieu des JNF, et encore moins de femmes : Je ne voyais presque personne qui faisait de l’art comme moi.

Mais la technologie pourrait selon elle aider à rendre le milieu des arts visuels plus diversifié, permettant aux artistes de rejoindre directement le public, notamment pour vendre leurs œuvres.

Avec cette décentralisation, ce sont vraiment les créateurs et les utilisateurs qui gagnent, au lieu des plateformes comme Instagram qui font de l’argent en vendant des publicités , affirme l’artiste.

Lana Denina dit travailler sur un nouveau projet d’art numérique, dont elle ne pouvait dévoiler tous les détails au moment d’écrire ces lignes. Il s’agirait d’une galerie virtuelle où les amateurs et amatrices d’art devraient se prêter à un jeu pour acquérir des œuvres sous forme de JNF.