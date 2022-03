Bibliothèque de Saint-Boniface : le dossier n’est pas clos disent les bénévoles

Pour les bénévoles responsables du lieu culturel, les solutions de rechange sont loin d’être adéquates. En entrevue à l’émission Toujours le matin mardi, le maire mentionne avoir fait le tour de la municipalité avec la directrice générale. Il évoque l’aréna et tous les locaux à louer. Parmi les propositions, un salon de coiffure sur la rue Principale, le local de l’Aféas, ainsi que le sous-sol de l’église.

Manon Rodrigue bénévole à la bibliothèque rapporte au micro de l’émission que la structure du local doit d’abord être capable de supporter le rayonnage de la bibliothèque. Ensuite, compte tenu de la clientèle, il doit pouvoir être facile d’accès et sécuritaire : On nous a dit: le local de l’AFÉAS, c’est là que vous vous en allez. [...] Quand on est allé voir ce local-là, un, il est tout petit, ensuite il y a un escalier très accentué, une cage d’escalier très fermée. Nos bénévoles n’ont pas une moyenne d’âge de 20 ans, et eux se promènent avec des caisses de livres à bout de bras, parce que c’est nous qui faisons les achats, c’est nous qui allons chercher. Je ne voyais pas comment nos aînés, comment les petites mamans avec leur coquille pouvaient monter là.

La bénévole fait remarquer que le sous-sol de l’église comporte une porte d’entrée mesurant approximativement 5 pieds 6 pouces, que la sortie de secours est une fenêtre, sans compter le taux d’humidité à l’intérieur : Avec toutes les odeurs que ça comporte, on a sorti des livres qui étaient là puis on s’est mis le nez dedans, écoutez, l’humidité, les champignons, mettre nos livres là, c’est du suicide culturel.

Le maire dit que le nombre d’abonnés de la bibliothèque s’élève à 100. Manon Rodrigue ne sait pas où ce nombre se situe exactement à ce moment-ci, mais affirme qu’au moment de la fermeture de la bibliothèque au début de la pandémie ce nombre était dix fois plus élevé : On avait 1 054 abonnés, 41 bénévoles, 7 625 heures de bénévolat de fait cette année-là, 140 activités d’organisées. Ça, c’est le portrait de notre bibliothèque.

Une lueur d’espoir

La ville propose un local commercial sur la rue principale qui a déjà abrité un centre de conditionnement physique. Manon Rodrigue ne l'a pas encore visité mais elle est soulagée que la Ville semble avoir abandonné l'idée d'aménager la bibliothèque dans la sacristie de l'église, parce que pour la bénévole, la bibliothèque ne se résume pas qu’à un endroit où l’on ne fait que du prêt de livres : Ce sont des activités où on a fait venir les enfants du CPE, les enfants de l’école, des activités culturelles, des expositions. Il y avait de la vie à la bibliothèque, on faisait venir les jeunes, on leur donnait le goût de la lecture et on faisait en sorte que les habitudes de lecture se maintiennent.

Pour le moment, les livres sont entreposés dans le gymnase de l'hôtel de ville.