L’Î.-P.-É. investit 20 M$ pour atténuer l’impact de l’inflation

L’annonce a été faite par le premier ministre Dennis King, à l’Assemblée législative, mardi.

Avec ces fonds, un paiement unique qui peut atteindre 150 dollars sera offert aux Prince-Édouardiens ayant un faible revenu.

« Nous serons en mesure d'aider plus de 90 000 habitants de l’île grâce à ces fonds qui vont à compenser l'augmentation du coût de la vie. » — Une citation de Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Les Prince-Édouardiens ayant un revenu de moins de 35 000 $ par année recevront un paiement de 150 $. Les personnes dont le revenu annuel se situe entre 35 000 $ et 50 000 $ recevront un paiement de 100 $.

Environ 1 million de dollars réservés pour ces populations seront distribués par l’Agence du revenu du Canada, selon Dennis King.

Un demi-million de dollars sera aussi offert aux organisations non gouvernementales pour aider avec les coûts de l’essence et du transport.

Environ 3 millions de dollars seront réservés au programme d’aide aux dépenses de chauffage offert aux personnes assistées par l’Armée du Salut.

Les banques alimentaires de la province recevront 250 000 $ et les associations étudiantes recevront 50 000 $.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard Dennis King, le 18 janvier 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Un plan pour réduire le prix du transport en commun de la province sera aussi mis en place.

Le laissez-passer mensuel pour le transport en commun devrait passer à 20 $ pour les adultes et à 10 $ pour les étudiants et les aînés.

Le transport en commun gratuit sera offert aux enfants dès maintenant, une promesse faite dans le cadre du nouveau budget du gouvernement.

Cela permettra d’apporter un soutien direct aux organisations et aux programmes qui existe déjà afin de s’assurer que nous soutenons les insulaires vulnérables et que nous aidons ceux qui sont les plus touchés immédiatement , a déclaré Dennis King.

Les banques alimentaires dans le besoin

La banque alimentaire de Montague, dans l'est de l'île, a observé une croissance dans le nombre de familles qui demandent de l'assistance, d’où le besoin d’augmenter la quantité de produits dans ces établissements, selon François Dourte, assistant à la direction de cette banque alimentaire.

« La demande pour la banque alimentaire commence à être plus grande, et on a toujours de nouveaux clients chaque mois. » — Une citation de François Dourte, assistant à la direction de la banque alimentaire de Montague

Une augmentation de 25 % du nombre de familles assistées par cette banque alimentaire a été observée entre 2021 et 2022, précise-t-il.

Cette aide financière arrive au bon moment, selon François Dourte de la banque alimentaire de Montague qui dessert le sud des comtés de Kings et de Queens, à l'île. Photo : CBC

Les clients reviennent aussi plus souvent que d’habitude, selon François Dourte.

Ce sont les gens qui viennent une fois par mois, ils veulent venir deux fois par mois , dit-il.

Selon la province, une partie des fonds de ce programme d’aide financière sera distribuée dès cette semaine.

Néanmoins, l’aide aux personnes à faible revenu pourrait prendre encore plus de temps, à cause du délai de traitement de l’Agence du revenu du Canada, indique le gouvernement de l'île.

Les Prince-Édouardiens qui ont besoin d’aide pour accéder aux fonds de la province peuvent appeler la ligne téléphonique provinciale 211.

L’augmentation des prix des carburants

Le mazout, un combustible fossile utilisé pour le chauffage, a augmenté de 33 cents le litre à l’île, la semaine dernière.

Le prix de l'essence a connu pour sa part une augmentation de 29 cents le litre au cours de la dernière semaine. L’essence a maintenant atteint un prix record de 1,86 $ à 1,87 $ le litre, à l’île.

Les prix ont bondi à la suite de l’invasion de l’Ukraine par le gouvernement russe.

Des sanctions économiques contre la Russie, qui est d’ailleurs un pays riche en pétrole, s’accumulent depuis cette invasion.