Une pétition pour renommer l’hôpital Enfant-Jésus de Québec

Des voix s’élèvent pour que l’Hôpital de l’Enfant-Jésus devienne l'Hôpital Irma-Levasseur, en l’honneur de la cofondatrice de l’établissement de santé. Une pétition en ligne a déjà récolté plus d’un millier de signatures.

Lancée par un citoyen il y a quelques semaines, la pétition est disponible sur le site Change.org sous le titre Changement nom hôpital de l'Enfant-Jésus pour Irma Levasseur .

Elle demande que le CHU de Québec profite de la construction du mégahôpital de l’Enfant-Jésus pour rebaptiser l’édifice en l’honneur de la pionnière dans l’exercice de la médecine chez les femmes.

L'instigateur de la pétition désire qu'on renomme l'hôpital au nom d'Irma Levasseur. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Il est des destins inexplicables. Celui de la Dre Irma Levasseur étonne encore. Comment, de son vivant, a-t-on pu passer à côté d’une pareille femme ? Comment pouvons-nous aujourd’hui ignorer sa contribution ? , peut-on lire sur la page de la pétition.

Au moment d’écrire ces lignes, la pétition avait récolté plus de 1500 signatures.

Qui est Irma Levasseur ?

Irma Levasseur est née à la fin des années 1870 dans le quartier Saint-Roch de Québec. Refusée dans les facultés de médecine francophones, elle a dû s’exiler aux États-Unis pour faire ses études à l'Université Saint-Paul du Minnesota.

Elle n'avait même pas le droit de faire ces études-là parce que l'on considérait que le cerveau de la femme n'était pas instrumenté pour faire de telles études , explique en entrevue à l’émission Première Heure l’auteure Pauline Gill, qui a écrit une trilogie de romans historiques sur la docteure Levasseur.

Même après l’obtention de son diplôme, elle n’a pas pu revenir exercer la médecine au Québec avant plusieurs années, et a dû s’établir temporairement à New York.

Irma LeVasseur Photo : Bibliothèque et archives nationales du Québec

Ayant de la difficulté à se faire respecter par plusieurs de ses collègues, sa carrière au Québec a été parsemée d’embûches. Elle a dû faire sa place de façon très pénible et avoir l'appui d'au moins un ou deux médecins masculins pour pouvoir commencer à pratiquer même si elle était beaucoup plus formée et spécialisée que ses collègues médecins , ajoute l’écrivaine.

Elle est la première médecin canadienne-française à pouvoir exercer au Québec. Irma Levasseur était spécialisée en pédiatrie et en gynécologie, et avait comme mission de soigner les enfants malades. Elle a non seulement contribué à la fondation de l'hôpital de l’Enfant-Jésus, mais aussi du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de Montréal.

