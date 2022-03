L’accusation criminelle contre l’épouse du tireur de Portapique sera retirée

Lisa Banfield a comparu devant Cour provinciale de Dartmouth mercredi matin.

Elle était accusée d’avoir fourni de munitions à son conjoint de fait, des munitions utilisées lors de la tuerie d'avril 2020.

Son procès était prévu pour le 22 mars, mais mercredi, l'avocat de la Couronne, Eric Taylor, a déclaré que l'intérêt public serait mieux servi en renvoyant l'affaire à la justice réparatrice.

Si elle termine le programme, l'accusation criminelle sera retirée.

Son avocat a déclaré que lui et sa cliente allaient rencontrer la Commission des pertes massives mercredi après-midi.

Le tribunal a appris que le programme de justice réparatrice se préparait à accepter cette affaire.

L'affaire de Lisa Banfield revient devant la cour le 3 mai.

Le programme de justice réparatrice

Selon le site internet de la province, l'objectif du programme est d'engager toutes les parties impliquées de manières appropriées pour comprendre ce qui s'est passé, les torts causés et ce qui doit arriver pour remédier à ces torts.

L'enquête publique en cours sur ce qui s'est passé les 18 et 19 avril 2020 a entendu de nombreux appels des familles des victimes pour que Lisa Banfield prenne la parole.

Un des avocats de Lisa Banfield, Craig Zeeh, a déclaré lors des audiences la semaine dernière, que sa cliente ne pouvait pas témoigner tant que son accusation criminelle progressait devant les tribunaux.

Si son danger juridique devait disparaître, Mme Banfield coopérera pleinement à cette enquête et se soumettra à d'autres entretiens sur des questions que l'avocat de la commission pourrait avoir, ou d'autres avocats pourraient avoir, pour mieux comprendre ce qu'est la situation dans son ensemble , avait-il dit.

Sandra McCulloch de Patterson Law représente 23 participants à l'enquête, dont plus de la moitié des familles des personnes tuées les 18 et 19 avril 2020. Photo : Radio-Canada

Sandra McCulloch de la firme Patterson Law ,qui représente des victimes de la tuerie, a déclaré lors des audiences qu'il est clair et évident qu'il n'y a pas de témoin plus critique que Lisa Banfield, d'autant plus qu'elle était avec le tireur dans les jours et les heures qui ont précédé les meurtres.

À son avis, Lisa Banfield peut faire la lumière sur ce qui a précédé son changement, son attitude et son comportement .

Compte tenu de l'endroit où Lisa Banfield a dit à la police qu'elle s'était cachée, l’avocate croit aussi qu’elle a pu observer une partie de l'activité qui s'est déroulée à Portapique pendant la nuit, y compris les mouvements des membres de la communauté et des agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Poursuite de la succession du tueur

Lisa Banfield poursuit la succession du tueur, qui était initialement évaluée à plus de 1,2 million $. Dans sa déclaration, qui a été déposée auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, elle dit avoir été victime de coups et blessures et avoir subi des blessures et des traumatismes physiques, émotionnels et psychologiques. En juin 2020, Lisa Banfield à d'ailleurs renoncé à son droit d'être l'exécuteur testamentaire du testament de son conjoint.

Les audiences publiques de l'enquête de la Commission des pertes massives se déroulent au Centre des congrès d'Halifax. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Mais certains ont exprimé des inquiétudes quant à l'impact du témoignage public de Lisa Banfield.

L'avocate Anastacia Merrigan, qui représente une coalition de groupes de protection des femmes croit qu'il ne serait pas approprié qu'elle témoigne.

Demander à Mme Banfield de revivre ce traumatisme et de faire face aux critiques et au type de test détaillé des preuves suggéré par l'avocat ce matin fait craindre aux autres victimes de violence conjugale et sexiste tout le processus de dénonciation.

Deux autres accusés pour le même problème

Lisa Banfield était l'une des trois personnes accusées par la GRC GRC d'avoir fourni au tireur des cartouches Remington et des cartouches Smith & Wesson au cours du mois précédant le massacre.

Lorsque la Gendarmerie royale du Canada GRC a annoncé les accusations pour la première fois en décembre 2020, la force de l’ordre a aussi dit que les trois accusés ne savaient pas ce que le tireur ferait.

Le frère de Lisa Banfield, James Banfield, a plaidé coupable à l'accusation en janvier. Le troisième homme, le beau-frère de Lisa Banfield, Brian Brewster, doit être jugé en juillet de cette année.

Avant le début de l'enquête, l'avocat de Brian Brewster a accusé la Gendarmerie royale du Canada GRC d'avoir utilisé son client comme bouc émissaire afin de détourner l'attention des propres échecs de la force pendant les 13 heures de tuerie.