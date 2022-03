Une fin de saison abrupte pour les Gee-Gees en hockey féminin? 

Une dizaine de joueuses des Gee-Gees seraient actuellement dans le protocole de la COVID-19, ce qui complique la présentation de la série contre les Gaiters de l’Université Bishop. L’affrontement devait s’amorcer jeudi à Ottawa.

Les discussions se poursuivent entre les deux universités pour trouver une façon de modifier l’horaire et de présenter quand même les rencontres, mais une annulation est de plus en plus probable.

Des joueuses auraient déjà été informées de la fin de la saison, mercredi soir.

Les Gee-Gees ont disputé leur dernière rencontre face à l'Université McGill avec un masque. Photo : Twitter / Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Les Gee-Gees sont aux prises avec le virus depuis plusieurs jours. Les hockeyeuses ont joué leur dernière rencontre face aux Martlets de McGill avec un masque pour limiter les risques de propagation.

L’Université d’Ottawa n’a joué que 15 rencontres cette saison en raison de la pandémie et a pris le 4e rang du classement du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) avec 7 victoires. Les Gaiters n’ont remporté que 3 rencontres cette saison.

Le championnat canadien aura lieu du 24 au 27 mars à l'Île-du-Prince-Édouard.

Avec les informations de Charles Lalande