Accident mortel à Compton : l’identité de la victime dévoilée

La collision frontale s'est produite à l'angle du chemin Jacques et de la route 147 vers 6 h 45. En plus de la personne qui a perdu la vie, deux autres personnes ont été transportées à l’hôpital pour soigner leurs blessures. Selon les dernières informations, on ne craindrait pas pour leur vie.

La route 147 a été fermée tout l'avant-midi. Selon le ministère des Transports du Québec, la route était partiellement enneigée dans ce secteur au moment de l'accident.

La Sûreté du Québec a dépêché un spécialiste en reconstitution d'accidents sur les lieux pour tenter d’établir les circonstances de cet accident. L'enquête se poursuit.