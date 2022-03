Une hausse de loyer de 43 % à Fredericton est invalidée pour certains locataires

L’immeuble situé au 35, rue McKnight a été vendu à une société à numéro en novembre 2021 pour la somme de 6,6 millions de dollars, qui surpasse de 1,8 million l’évaluation foncière de la propriété.

En janvier, les locataires de 42 appartements à deux chambres dans l’immeuble ont reçu un avis indiquant que leur loyer augmenterait de 390 $ le 1er août (de 910 $ à 1300 $).

Une de ces locataires, Irene Murphy, 82 ans, a expliqué à ce moment que la hausse causait beaucoup d’inquiétude parmi eux. Elle a souligné qu’une voisine lui a dit qu’il ne lui resterait que 85 $ par mois si elle devait payer un loyer si élevé.

Mme Murphy occupait un appartement dans cet immeuble depuis 2012. Elle fait partie de ceux qui ont porté plainte au Tribunal.

Une hausse jugée non raisonnable

Le Tribunal a le pouvoir de juger qu’une hausse de loyer n’est pas raisonnable en se basant sur d’autres appartements comparables dans les environs.

La médiatrice des loyers Andrea Wilbur, qui a été chargée de cette cause, affirme que les explications du propriétaire n’ont pu la convaincre que la hausse était raisonnable. Elle a essayé d’aider les parties à s’entendre à l’amiable, mais sans succès. Par conséquent, elle a rejeté la hausse proposée.

Dans sa décision, Mme Wilbur explique que le propriétaire a embauché l’entreprise K Squared, de Moncton, pour gérer l’immeuble. On lui a dit qu’il a fallu réparer un ascenseur et plusieurs lessiveuses et sécheuses fonctionnant avec des pièces de monnaie sur chaque étage et embaucher une firme de nettoyage.

Le propriétaire, selon elle, soutient que la hausse de 43 % est en partie nécessaire à cause de l’augmentation de l’impôt foncier, des coûts de l’assurance et de l'entretien d’un immeuble de cette taille.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les locataires de 42 appartements de cet immeuble situé au 35, rue McKnight, à Fredericton, ont reçu en janvier 2022 un avis indiquant que leur loyer allait augmenter de 43 %. La hausse est jugée non raisonnable par un tribunal, mais seulement dans le cas des locataires qui l’ont contestée. Photo : Radio-Canada / Joe MacDonald

Andrea Wilbur a trouvé d’autres appartements à deux chambres disponibles dans cinq autres immeubles dans les environs et dont le loyer annoncé s'élève en moyenne à 1283 $. Mais ces appartements sont plus spacieux (de 30 %), ils comptent plus d’appareils ménagers, dont des lessiveuses et des sécheuses, et ces immeubles ont un gérant sur les lieux.

Irene Murphy, qui a déjà déménagé, dit être satisfaite de la décision. Elle affirme que le propriétaire propose maintenant une hausse de 90 $.

Un nombre indéterminé de locataires

Malgré la décision, le propriétaire peut toujours réclamer une hausse de 390 $ aux locataires qui n’ont pas porté plainte au Tribunal.

Le nombre de locataires en question n’est pas précisé. L’entreprise K Squared ne fait pas de commentaires. Service Nouveau-Brunswick ne divulgue pas leur nombre non plus pour des raisons de confidentialité.

L’avocate Jael Duarte, qui travaille avec la Coalition pour les droits des locataires au Nouveau-Brunswick, affirme que des locataires ne savent pas comment contester une hausse de loyer, et qu’ils peuvent hésiter à s’opposer au propriétaire.

Selon elle, toute décision sur une hausse non raisonnable devrait s’appliquer à tous les locataires d’un immeuble. Mais selon la loi, dit-elle, les propriétaires sont libres d’agir à leur guise dans le cas des locataires qui ne portent pas plainte.