Les Jardins de Métis s’épanouissent depuis 60 ans

Passeront donc par les jardins, cet été, le chef Ricardo Larrivée qui s'intéressera à la tradition du thé à l'anglaise; l'auteur-compositeur-interprète Richard Séguin, qui tiendra une conférence sur le poète américain Henri David Thoreau ainsi que la comédienne Christine Beaulieu, qui viendra à nouveau sur place pour parler de pêche au saumon.

« On voulait aussi être plus actifs dans le domaine des événements-spectacles extérieurs parce qu'on a vraiment vu que les gens avaient un appétit pour participer à de vrais événements avec de vrais artistes. » — Une citation de Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis

De nombreux artistes visuels, dont la photographe Louise Tanguay et l’artiste conceptuel Bill Vazan exposeront également aux jardins pendant l'été.

Les Jardins de Métis souhaitent utiliser davantage la véranda Pierre-Thibault pour présenter des prestations d'artistes. La comédienne Christine Beaulieu fait partie de ceux qui s'y produiront à l'été 2022. Photo : Avec l'autorisation des Jardins de Métis

[Les artistes] ont un regard qui est différent, une manière d'assimiler les informations qu'on ne possède pas, bref, ils nous révèlent des choses qui sont devant nous et qu'on ne voit pas , explique le directeur de l'endroit, Alexander Reford. Selon lui, les jardins sont l'endroit idéal pour faire rayonner le travail des artistes, et vice-versa.

L'un des bâtiments des Jardins de Métis est d'ailleurs en train d'être converti en une grande salle avec vue sur le fleuve où l'organisation souhaite accueillir des événements artistiques, des colloques et autres événements. Le projet est estimé à plus d'un million et demi de dollars. C'est la plus importante dépense de l'organisme depuis qu'on a fait les travaux sur la Villa Estevan , explique Alexander Reford.

L'endroit accueillera notamment les thés littéraires du Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC) de la Mitis, qui seront de retour cet été. Davantage de personnes pourront ainsi profiter de ces rencontres avec des auteurs, puisque la salle pourra accueillir plus d'une centaine de personnes.

Une œuvre déambulatoire signée Eudore Belzile

De son côté, le metteur en scène Eudore Belzile, s'inscrit lui aussi parmi les artistes qui mettront en valeur les jardins cet été. Un parcours théâtral déambulatoire qu'il a conçu, intitulé Méditations sur la beauté, sera présenté sur place à compter de la fin juin. Le public sera ainsi invité à se déplacer à travers les jardins tout en écoutant un texte écrit par l'auteur François Cheng.

Les Jardins de Métis sont l'endroit idéal pour se permettre de méditer sur la beauté, selon le metteur en scène Eudore Belzile (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C'est une déambulation qui célèbre la beauté dans un endroit de beauté. La beauté à la fois naturelle et le grand mystère dans lequel nous habitons , indique M. Belzile.

Les participants, dont le nombre sera restreint, pourront par moments s'arrêter à certains endroits pour s'imprégner des lieux et prendre le temps de regarder autrement ce qui les entoure.

« Le jardin était la place idéale pour déposer ce projet-là parce que le texte parle, naturellement, de ce que les gens vont voir tout autour. » — Une citation de Eudore Belzile, metteur en scène

Découvrir Elsie

Qui plus est, le grand public sera aussi invité à découvrir plusieurs facettes de la vie de la fondatrice des Jardins de Métis, Elsie Reford. Un ouvrage mettant sa vie en lumière à travers les objets qui lui ont appartenu doit voir le jour au cours des prochains mois.

Huile sur toile représentant le portrait de Elsie Reford, exposé à la Villa Estevan (archives) Photo : Jardins de Métis

Son violon, dont personne n'a joué depuis des années, est aussi en cours de restauration afin de lui redonner vie.

Par ailleurs, des démarches ont été entreprises afin de la faire reconnaître comme personnage historique par le gouvernement du Québec, au même titre que Judith Jasmin et Gabrielle Roy.

On pense qu'elle mérite, comme d'autres femmes [...] son moment dans le soleil. On travaille sur une proposition pour qu'elle soit reconnue personnage historique dans les prochaines années , dit M. Reford.

L'an dernier, l'une des premières journalistes québécoises, Robertine Barry – née à L'Isle-Verte en 1863 – avait reçu cet hommage lors de la Journée internationale des droits des femmes.