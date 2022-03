Un Franco-Ontarien raconte son départ de Kiev et l’attente pour regagner le Canada

Président-directeur général du The Kyiv Post et originaire d’Alexandria, dans l’est ontarien, Luc Chénier attend encore de pouvoir revenir au Canada avec sa famille, après avoir dû fuir Kiev et les bombardements.

Dans quelques heures, ce Franco-Ontarien quittera la Hongrie en direction de Vienne, en Autriche, avec sa fille et sa femme ukrainienne. La fin, espère-t-il, d’un long périple qui l’a vu quitter précipitamment l'Ukraine où il vit depuis une vingtaine d’années et Kiev où il travaille comme président-directeur général du KyivPost, un journal ukrainien publié en anglais.

Il était 5h18, le 24 février, lorsque lui et sa famille se sont fait réveiller par un missile tombé à quelques kilomètres de leur maison.

On était quand même assez chanceux, car la soirée d’avant, on avait fait tous nos bagages , raconte-t-il, mercredi matin, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici. On comprenait qu’il fallait aller vivre dans l’ouest pour aller faire nos papiers à l’ambassade temporaire canadienne qui avait déménagé là. Donc, tout était préparé ce matin-là et on devait partir avec le chauffeur, à 8h, mais on a eu un réveil matin à 5h18. Comme on dit en bon canadien-français, "ça a pas mal brassé la cabane".

L’attaque russe, tout le monde en parlait. Depuis l’annexion de la Crimée par la Russie, en 2014, la pression était constante sur l’Ukraine et M. Chénier en était bien conscient. Mais jamais il n’aurait pensé à une attaque si grave et si intense , dit-il. Une attaque qui perdure aujourd’hui.

Quand on s’est fait réveiller [par le bombardement], c’était un choc [...] on n’avait jamais imaginé ce qui allait se passer. On pensait que c’était juste un bluff [...], mais on n’imaginait jamais que des missiles tomberaient sur la ville de Kiev. Et quand c’est arrivé, on s’est dit : "Oh my god, ça commence pour de vrai" , partage-t-il.

Le long chemin pour quitter l’Ukraine

Le président-directeur général du Kyiv Post n’a pas hésité une seconde et lui et sa famille ont décidé de devancer de quelques heures leur départ pour une longue route vers la sécurité.

Ce qui ne prend d’habitude pas plus 45 minutes pour laisser les frontières de la ville de Kiev a pris quasiment six heures. C’était complètement bloqué, il y avait des centaines et des centaines d’autos aux stations de gaz et [...] pour trouver une station où il en restait encore, ça nous a pris une autre centaine de kilomètres. On était quasiment à court de pétrole , se souvient-il.

De nombreux Ukrainiens tentent de quitter le pays en raison de l'attaque russe (Archives). Photo : Associated Press / Visar Kryeziu

Lui et sa famille se sont d’abord dirigés vers la Pologne, mais l’attente les a dissuadés.

On aurait pu être là pour quatre ou cinq jours, et avec un enfant de deux ans, ce n'était pas possible. Donc, on est allé dans le sud du pays. On avait le choix entre la Slovaquie et la Hongrie et on a décidé que la Hongrie était le meilleur pays à traverser, basé sur les données qu’on avait quant au nombre d’autos et à la durée de l’attente. Mais ça nous a quand même pris 21h pour passer la frontière.

« Ce sont des cauchemars quasiment chaque soir, et on se réveille le lendemain quasiment plus écrasé que la journée d’avant. » — Une citation de Luc Chénier, Franco-Ontarien qui vit en Ukraine depuis une vingtaine d’années

Depuis leur départ de Kiev, les nuits sont courtes et la routine complètement chamboulée.

On ne se repose pas, ça, c’est sûr. Ça fait deux semaines que, pour ma meilleure semaine, c’était trois heures de sommeil. [...] Notre fille, avant, elle avait toujours une routine pour dormir, mais maintenant, elle se couche vers 4h de l’après-midi, au lieu de 9h le soir, puis elle se lève à 3h du matin si elle veut regarder la télévision ou si elle veut jouer. Moi, je travaille jusqu’à 1h du matin pour [faire fonctionner] le quotidien. Je suis chanceux si j’ai une heure ou deux [de sommeil]. Aussitôt que je me couche, elle veut jouer avec papa. C’est un enfant, elle ne comprend pas.

Des défis pour rejoindre le Canada

La volonté de la famille de M. Chénier de regagner le Canada s’est heurtée à bien des défis, sa femme étant ukrainienne.

C’est extrêmement frustrant, car on avait déjà commencé les démarches pour le visa de ma femme avant que les attaques n’aient commencé, car on savait qu’on s’en allait au Canada pour au moins deux mois. On voulait voir ce qui allait se passer avec la Russie et être en sécurité. [...] Aussitôt qu’on est arrivé en Hongrie, il n’y avait pas d’informations et beaucoup de téléphones d’urgence à appeler... J’ai parlé avec beaucoup de personnes au gouvernement, ils m’ont dit qu’ils essayaient de tout faire, mais je pense que l’attaque sur l’Ukraine, ça a pogné beaucoup de monde par surprise, pas juste l’Ukraine.

M. Chénier estime que c’est sans doute grâce à ses contacts dans le monde des médias et aux entrevues qu’il a accordées, notamment au quotidien Le Devoir, que les choses ont finalement bougé.

Leur visa désormais approuvé, lui et sa famille doivent quitter, mercredi, la Hongrie pour Vienne afin de finaliser leurs démarches. Une fois au Canada, M. Chénier tentera de continuer à faire fonctionner son journal à distance.

Mais avant de quitter le sol européen, il ne peut s’empêcher de penser à ceux qui restent.