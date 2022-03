Les postes vacants en santé fluctuent constamment selon un responsable

Il a été interrogé à l'Assemblée législative par le comité de la santé de la province pour la première fois mardi.

Lorsqu'il a commencé son travail, la province avait environ 2 100 postes vacants à pourvoir dans l'ensemble du système de soins de santé.

Les chiffres varient en fonction du calendrier et de la personne exacte qui collecte les données , dit-il. On ne peut plus parler du nombre de médecins, car très peu de nouveaux diplômés et de personnes qui s'installent pour la première fois travaillent à un équivalent temps plein.

C'est parce que les médecins ont d'autres tâches, comme aux urgences ou en obstétrique, explique-t-il. Il dit que dans l'ensemble, la province doit embaucher 450 médecins de famille et 450 spécialistes au cours des 10 prochaines années.

Le Dr Kevin Orrell est responsable du nouveau bureau de recrutement et de rétention des professionnels de la santé. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Je pense que nous avons amélioré les choses dans la mesure où nous n'avons pas eu de pertes nettes majeures en termes de ne pas pouvoir gérer les personnes qui prennent leur retraite ou qui quittent la pratique pour d'autres raisons , confie le Dr Kevin Orrell.

Il dit aussi que la province commencera à voir des changements plus importants lorsque les résidents et les infirmières actuels obtiendront leur diplôme au printemps.

Je pense que nous verrons des embauches importantes à ce niveau-là.

Nouveau programme incitatif

Lui et son équipe ont rencontré la plupart des médecins résidents en Nouvelle-Écosse, mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a signé d'offre.

C'est parce qu'il ne voulait pas qu'ils manquent un nouveau programme incitatif qui a été annoncé lundi. Le programme donne aux médecins jusqu'à 125 000 $ s'ils acceptent de s'installer dans des régions à l'extérieur de la municipalité régionale d'Halifax.

Le Dr Orrell dit que dans la région de Sydney, six des neuf résidents lui ont dit qu'ils voulaient rester.

Je pense que nous aurons une forte participation , dit-il.

Critique des partis d’opposition

Alors que Kevin Orrell vantait de nouveaux programmes incitatifs, les députés de l'opposition ont critiqué son manque de clarté sur les postes vacants.

Si nous n'avons pas les chiffres, comment savoir si le travail avance? déplore Susan Leblanc, critique NPD en matière de santé.

Susan Leblanc, députée de Dartmouth-Nord aimerait bien connaître le nombre exact de postes vacants pour mieux comprendre les besoins. Photo : CBC / David Laughlin

Il est trop tôt pour juger du succès. Évidemment, c'est un énorme problème et cela va prendre du temps, mais j'aurais aimé voir un effort concret vers les choses.

Braedon Clark, le député libéral de Bedford South, était du même avis.

Le seul chiffre que nous avons c’est la liste d'attente pour un médecin de famille, qui ne cesse de s'allonger , dit-il.

La liste d'attente en médecine familiale a été mise à jour pour la dernière fois en février. 86 050 Néo-Écossais étaient alors inscrits une augmentation de plus de 14 000 depuis l'ouverture du bureau de recrutement.

« Sans informations précises, les gens sont stressés, anxieux, inquiets et ne savent pas où va le gouvernement. » — Une citation de Braedon Clark , député libéral de Bedford South

Donc c'est en fait une bonne chose pour le gouvernement d'être transparent et ouvert avec les gens, mais il semble qu'ils veuillent aller dans la direction opposée.

Les deux députés disent qu'ils entendent au moins un électeur par semaine qui cherche désespérément un fournisseur de soins de santé.

"Des histoires terribles où des gens ont des problèmes de santé importants ou des ordonnances qui doivent être renouvelées pour une maladie chronique'', explique la députée Leblanc.

Perspective plus large

Au cours de la réunion de mardi, Susan Leblanc a tenté de souligner la nécessité pour le ministère d'avoir une vue d'ensemble des problèmes de rétention. Elle veut que le personnel du bureau de recrutement examine de près le logement.

Nous avons besoin de 1 000 infirmières. Où ces infirmières vont-elles vivre , se questionne la députée.

Ils ont besoin de savoir qu'ils ont un logement abordable dans lequel vivre.

Braedon Clark, quant à lui, souhaite voir davantage de progrès dans la formation de médecins provenant de l'étranger. Il dit avoir rencontré un certain nombre d'entre eux lors de la campagne électorale de l'été dernier.

Malgré les critiques, les députés de l'opposition se disent heureux que quelqu'un soit chargé de se concentrer sur le recrutement. C'est formidable que le bureau existe , dit le député Clark. On sait à qui s'adresser, on sait à qui s'adresser pour avoir des informations sur le recrutement. Mais lui et les autres savent que des changements importants vont prendre du temps.