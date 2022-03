Trudeau annonce 50 millions $ supplémentaires d’équipement militaire pour l’Ukraine

« Aujourd’hui, j’annonce 50 millions de dollars additionnels pour envoyer des équipements militaires en Ukraine. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Justin Trudeau a fait cette déclaration aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz sans livrer plus de détails sur ces équipements pour aider les forces ukrainiennes à combattre l’armée russe.

Il s'agirait de matériel militaire hautement sophistiqué, selon le personnel politique du premier ministre. Un représentant du gouvernement a déclaré sous le couvert de l'anonymat que cette cargaison comprendrait des drones de surveillance.

Le Canada avait précédemment annoncé des équipements non létaux tels que des gilets de sauvetage et des casques, ainsi que plus de 10 millions de dollars d'armes telles que des mitrailleuses, des lance-roquettes et des grenades à main.

Plus tôt, le premier ministre s’était entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ce sujet. Il l’a également invité à prendre la parole devant les parlementaires canadiens, une invitation qui a été acceptée, selon l'entourage de M. Trudeau, mais aucune date n’a été arrêtée pour le moment.

Chaînes d'approvisionnement

Justin Trudeau et le chancelier allemand ont discuté de l’importance d’assurer des chaînes d’approvisionnement sécuritaires entre les pays. L’Allemagne dépend largement du gaz russe.

M. Trudeau a aussi salué la résilience et le leadership du président Zelensky, alors que les forces armées ukrainiennes tentent de ralentir l'invasion de leur pays par la plus puissante armée d'Europe.

Sur les réseaux sociaux, le président Zelensky a parlé de nouvelles initiatives diplomatiques. Le Canada est aux côtés de l'Ukraine, nous le percevons chaque jour , a-t-il dit.

Le premier ministre Trudeau a aussi annoncé le renouvellement du mécanisme de réponse rapide pour contrer la désinformation, une initiative adoptée lors de la rencontre du G7 à Charlevoix.

Une enveloppe de trois millions de dollars sera consacrée à la lutte contre la désinformation véhiculée par les médias contrôlés par le gouvernement russe.