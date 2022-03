Fin de l’obligation de porter le masque en Ontario d’ici le 21 mars, selon des sources

Deux sources du gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford ont confirmé l'information, rapportée pour la première fois par le Toronto Star, mardi soir.

Le gouvernement Ford a déjà levé plusieurs restrictions sanitaires contre la COVID-19, notamment les limites de capacité d'accueil en intérieur et le passeport vaccinal, le 1er mars. Une preuve de vaccination n’est plus requise dans la plupart des restaurants, salles de gym et cinémas. Les boîtes de nuit et les salles de sport et de concert ont elles aussi été autorisées à se débarrasser des limites de capacité d’accueil qui leur avaient été fixées et les restrictions ont également été levées sur la taille des rassemblements.

À l'époque de ces annonces, M. Ford était resté assez vague sur le moment où l’obligation de porter le masque pourrait être levée, affirmant qu'elle resterait en place pendant encore quelques semaines de plus. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, a précisé aux journalistes que la province pourrait supprimer cette mesure d'ici la fin du mois de mars si les principaux indicateurs de la pandémie continuaient de s'améliorer.

La nouvelle survient alors que les responsables de la santé publique affirment que la vague d'infections causée par le variant hautement transmissible Omicron continue de diminuer dans la province.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario doit tenir une séance d'information mercredi matin sur le plan de la province pour vivre avec la COVID-19 et gérer cette maladie , en remplacement de ce qui devait être sa dernière conférence de presse sur la pandémie, initialement prévue jeudi.

Une heure avant, à 10 h, Doug Ford devrait faire une annonce aux côtés de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, selon le bureau du premier ministre. Aucun détail n'a été fourni sur le sujet de cette conférence de presse.

L'Ontario a signalé, mardi, 1208 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre réel de nouveaux cas à environ 12 000, selon le Dr Moore.

La province compte 779 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, contre 914 au même moment la semaine dernière, et 17 décès supplémentaires liés au virus, mardi.

Avec les informations de CBC News